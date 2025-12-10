Un judici inèdit
Sánchez defensa l’ex fiscal general i afirma que Ayuso "ha de demanar perdó"
El president de l’Executiu rebutja rebre «lliçons» del PP
El PSOE mostra la seva "preocupació" per la tardança en la publicació de la sentència
May Mariño
"El que ha fet és defensar la veritat i la institució de la Fiscalia General de l’Estat". Pedro Sánchez va tornar ahir a defensar així Álvaro García Ortiz després de la publicació de la sentència en la qual se’l condemna per revelació de dades reservades de González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Després de recordar que el seu cap de Gabinet el tenia guardat en la seva agenda del mòbil com a "Alberto Quirón", el cap de l’Executiu va rebutjar rebre "lliçons" del PP per una sentència contra algú que segons ell va defensar la veritat.
Durant la seva intervenció en l’acte pel centenari de la mort del fundador del PSOE i UGT, Pablo Iglesias, el cap de l’Executiu va assenyalar fins i tot que "qui ha de demanar perdó és la senyora Ayuso". Una persona, va afegir, "que està fent negoci de la privatització d’un dret fonamental com és la sanitat pública".
Des del PSOE s’agafen al vot particular de les dues jutges progressistes per posar en dubte la resolució, que segons reiteren "no compartim". En aquest vot particular s’assenyala que la sentència "no descriu ni com, ni on, ni a través de quins mitjans" va tenir lloc la suposada "intervenció directa" del fiscal general o el seu "coneixement i col·laboració amb un tercer". Així mateix, destaquen que tampoc s’explica com el fiscal general va poder "promoure, realitzar, executar o portar a efecte" una filtració, ni de quina manera va poder transmetre personalment aquesta informació.
Els socialistes posen èmfasi que aquest cas "no neix de cap conspiració, ni de cap trama política; neix d’un presumpte frau fiscal confessat pel nòvio de Díaz Ayuso". El PSOE mostra la seva "preocupació" pel fet que la sentència s’hagi publicat "més de dues setmanes després de conèixer-se la resolució".
Subscriu-te per seguir llegint
- Pànic al Pedraforca, caiguda a Berga i atrapats a Vallcebre: triple rescat dels Bombers al Berguedà pel pont de desembre
- L’anècdota d'un hotel-restaurant de Manresa que es fa viral: una reserva inexistent i una clienta que vol tenir la raó
- Operació tornada del pont de desembre: fins a 23 quilòmetres de retencions a la C-16 i accidents d'última hora
- Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi
- Una setantena de persones acompanyen la bandera de la Puríssima en la tradicional Passada per Manresa
- Montserrat Díaz, gerent del CDIAP Manresa: 'La pobresa està creant dins de les famílies una tensió molt negativa per als fills
- Un poble petit de l’Anoia, amb 400 habitants, fa un Mercat de Nadal que ja és un model d’èxit
- Jordi Villacampa: 'No hauria canviat la Penya pel Barça per un euro més. Haurien d’haver pagat molts diners i no ho van fer