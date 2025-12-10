Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un judici inèdit

Sánchez defensa l’ex fiscal general i afirma que Ayuso "ha de demanar perdó"

El president de l’Executiu rebutja rebre «lliçons» del PP

El PSOE mostra la seva "preocupació" per la tardança en la publicació de la sentència

Feijóo, al Congrés el Dia de la Constitució. | CHEMA MOYA / EFE

May Mariño

Madrid

"El que ha fet és defensar la veritat i la institució de la Fiscalia General de l’Estat". Pedro Sánchez va tornar ahir a defensar així Álvaro García Ortiz després de la publicació de la sentència en la qual se’l condemna per revelació de dades reservades de González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Després de recordar que el seu cap de Gabinet el tenia guardat en la seva agenda del mòbil com a "Alberto Quirón", el cap de l’Executiu va rebutjar rebre "lliçons" del PP per una sentència contra algú que segons ell va defensar la veritat.

Durant la seva intervenció en l’acte pel centenari de la mort del fundador del PSOE i UGT, Pablo Iglesias, el cap de l’Executiu va assenyalar fins i tot que "qui ha de demanar perdó és la senyora Ayuso". Una persona, va afegir, "que està fent negoci de la privatització d’un dret fonamental com és la sanitat pública".

Sánchez, en l’acte del centenari de la mort de Pablo Iglesias Posse. | GUSTAVO VALIENTE / EUROPA PRESS

Des del PSOE s’agafen al vot particular de les dues jutges progressistes per posar en dubte la resolució, que segons reiteren "no compartim". En aquest vot particular s’assenyala que la sentència "no descriu ni com, ni on, ni a través de quins mitjans" va tenir lloc la suposada "intervenció directa" del fiscal general o el seu "coneixement i col·laboració amb un tercer". Així mateix, destaquen que tampoc s’explica com el fiscal general va poder "promoure, realitzar, executar o portar a efecte" una filtració, ni de quina manera va poder transmetre personalment aquesta informació.

Els socialistes posen èmfasi que aquest cas "no neix de cap conspiració, ni de cap trama política; neix d’un presumpte frau fiscal confessat pel nòvio de Díaz Ayuso". El PSOE mostra la seva "preocupació" pel fet que la sentència s’hagi publicat "més de dues setmanes després de conèixer-se la resolució".

TEMES

