Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Suprem no creu que es lesionés l’honor de González Amador

El tribunal afirma que els correus difosos no podran ser utilitzats pel fiscal que acusa l’empresari en un jutjat de Madrid

Alberto González Amador. | ACN

Alberto González Amador. | ACN / José Luis Roca

Cristina Gallardo

Madrid

La sentència de la Sala Penal del Tribunal Suprem afirma que la divulgació dels documents en els quals Alberto González Amador, la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reconeixia els delictes fiscals, "en cas de no arribar-se a un acord", com efectivament va passar, "podria produir una lesió al seu dret de defensa i a la presumpció d’innocència que el Ministeri públic ha de garantir". No obstant, consideren que les expressions de l’exfiscal general de l’Estat Álvaro García Ortiz no atempten contra l’honor de l’empresari.

El tribunal recorda que "la conformitat de l’imputat suposa un reconeixement dels fets". Per això, en la sentència de García Ortiz destaca que després de la difusió del correu electrònic i la publicació de la nota de premsa per part de la Fiscalia madrilenya, "diversos mitjans de comunicació i membres del Govern van qualificar el senyor González Amador com a ‘delinqüent confés’".

Fonts de l’entorn de l’empresari van assenyalar a aquesta redacció que estan valorant "posar en valor", de cara a una possible petició de nul·litat, el fet donat per provat pel Suprem que l’exfiscal general fes arribar a un periodista el correu electrònic de la defensa de González Amador, com a estratègia per poder emetre després una nota de premsa en la qual es parlava de reconeixement de delictes per part d’aquest. Això, segons les mateixes fonts, té efectes en la causa per frau fiscal que està pendent de judici.

I això, afegeixen, amb independència que la sentència reconegui que el jutge que jutgi la parella de Díaz Ayuso serà plenament conscient de la impossibilitat que s’intenti introduir com a prova contra l’empresari un missatge que va ser "indegudament difós.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents