Tezanos defensa que les enquestes del CIS són les més "rigoroses"

Arxiu - El president del CIS, José Felix Tezanos

Arxiu - El president del CIS, José Felix Tezanos / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

José Félix Tezanos, director del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), va defensar ahir a capa i espasa els baròmetres publicats pel centre i va negar que el Govern li doni cap indicació. "Hi ha més gent que vota el PSOE, per això està en el Govern, és elemental, és un problema matemàtic", va sentenciar per explicar que les enquestes que publiquen donin sempre l’avantatge als socialistes. A més, es va presentar com a objecte d’una "crítica de caràcter polític" i va denunciar el "procés inquisitorial" a què l’ha sotmès el PP al Senat. Tezanos va comparèixer ahir al Senat per afirmar que els baròmetres que publiquen són els que "més s’aproximen" als resultats electorals.

El Govern posa en marxa una campanya per reduir la sinistralitat de les motos

Més del 60% de les feines verdes depenen de cicles formatius

"Se’ns menja la paperassa"

L’epidèmia de grip ja és la pitjor en 15 anys i el pic encara està per arribar

Detingut per matar a ganivetades la seva parella a l’Hospitalet

Mascareta obligatòria en hospitals, CAP i residències

La vaga de metges arrenca amb mobilitzacions i ball de xifres

La Moncloa es reunirà amb subordinats de Salazar per encoratjar més denúncies

