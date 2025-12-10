Senat
Tezanos defensa que les enquestes del CIS són les més "rigoroses"
Miguel Ángel Rodríguez
Madrid
José Félix Tezanos, director del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), va defensar ahir a capa i espasa els baròmetres publicats pel centre i va negar que el Govern li doni cap indicació. "Hi ha més gent que vota el PSOE, per això està en el Govern, és elemental, és un problema matemàtic", va sentenciar per explicar que les enquestes que publiquen donin sempre l’avantatge als socialistes. A més, es va presentar com a objecte d’una "crítica de caràcter polític" i va denunciar el "procés inquisitorial" a què l’ha sotmès el PP al Senat. Tezanos va comparèixer ahir al Senat per afirmar que els baròmetres que publiquen són els que "més s’aproximen" als resultats electorals.
