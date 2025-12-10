El nou tauler mundial
Trump s’acarnissa amb una Europa "en decadència" i els seus líders "dèbils"
El líder republicà agreuja les seves crítiques en una entrevista en la qual diu que la UE «no està fent una bona feina»
"Si segueix per aquest camí, molts països no seran viables", afirma
Idoya Noain
L’envestida de Donald Trump contra Europa s’agreuja i eleva l’amenaça que la bretxa creixent entre aliats derivi en una ruptura. Dies després de presentar la polèmica i provocadora Estratègia de Seguretat Nacional en la qual Washington acusa la Unió Europea de "soscavar la llibertat política" i "obstaculitzar la llibertat d’expressió" i en la qual recolza expressament els partits d’extrema dreta al Vell Continent, el president dels EUA va definir Europa com un grup de nacions "en decadència" i amb líders "dèbils" que "volen ser políticament correctes".
L’últim virulent atac va arribar en una entrevista amb Politico, realitzada dilluns però publicada ahir. En aquesta conversa, el republicà es mostra convençut que Europa i els líders europeus "no saben què fer" en qüestions com la immigració o el comerç.
Trump diu que es porta "bé" amb tots els líders europeus actuals, que els coneix i li agraden, fins i tot en defineix alguns com a "amics". Però després diu que n’hi ha alguns d’"intel·ligents" i altres d’"estúpids". I resumeix: "No estan fent una bona feina, Europa no està fent una bona feina en gaires sentits".
Immigració i insults
Com en la controvertida Estratègia de Seguretat Nacional i en la postura que ha reforçat des que va tornar a la presidència, com va demostrar ja al febrer el vicepresident J. D. Vance en una intervenció en la Conferència de Seguretat de Múnic que va provocar estupor, Trump es llança amb particular duresa a la qüestió de la immigració. Assenyala Europa, igual que fa la ultradreta europea, per la suposada falta de controls i pel que diu que representa d’amenaça per a la civilització occidental.
"Si segueix pel camí que va... Molts d’aquests països no seran nacions viables", afirma el president, que declara que la política d’immigració europea "és un desastre" abans de criticar metròpolis com París o Londres i de continuar en aquesta mateixa línia de crítica parlant d’un deteriorament de seguretat en països com Suècia o Alemanya.
"Adorava París, però és un lloc molt diferent al que era", diu Trump, que fa el mateix argument amb la capital del Regne Unit i ataca amb especial acarnissament i racisme l’alcalde londinenc, Sadiq Khan, que és musulmà. El titlla d’"horrible, incompetent, mesquí" i "fastigós".
Interferència
Politico ha fet l’entrevista després de designar Trump com "la persona més influent donant forma a Europa" ara mateix. La periodista Dasha Burns parla al president nord-americà de l’"impacte sísmic" que està tenint al continent i en les seves polítiques. I després de recordar-li que l’Estratègia de Seguretat Nacional advoca perquè la política exterior de Washington "cultivi resistència a l’actual trajectòria" d’Europa, li pregunta fins on s’involucrarà, per exemple, en eleccions. És una qüestió que toca l’espina de l’amenaça d’interferència que han denunciat líders europeus com el president de la Comissió Europea, António Costa.
Tot i que Trump replica amb un directe "no vull dirigir Europa", també fa declaracions que mostren el seu intervencionisme. Recorda per exemple el seu suport al primer ministre d’Hongria, Viktor Orbán, que compara amb el suport a Javier Milei a l’Argentina. I aplaudeix el líder hongarès en matèria d’immigració ("no deixa que entri ningú"), igual que Polònia, a la qual lloa en comparació amb altres països d’Europa en suposada "decadència". "Estan destruint els seus països", insisteix.
Després de gairebé 11 mesos de presidència en què no ha aconseguit complir la promesa de frenar ràpidament la guerra oberta per Rússia a Ucraïna, i quan la seva última proposta per a un acord de pau en aquest conflicte l’alinea de nou amb postures i reclamacions de Vladímir Putin, Trump continua en l’entrevista sense donar garanties de mantenir el suport a Kíiv.
