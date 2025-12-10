Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Cita al Vaticà

Zelenski al president dels EUA: "Estic a punt sempre per a la pau"

Volodímir Zelenski saluda el Papa en la trobada que van mantenir ahir al Vaticà. | VATICAN MEDIA / EFE

Irene Savio

Roma

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va aterrar ahir a Itàlia com a part de la curta gira europea que ja l’ha portat a Londres i Brussel·les. En la seva tercera visita al país des de principis d’any, el líder ucraïnès es va reunir amb el papa Lleó XIV a la residència de Castel Gandolfo i, a la tarda, amb la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. I, en aquest marc, el dirigent ucraïnès també va respondre al president nord-americà, Donald Trump, després que aquest l’acusés novament de negar-se a acceptar un pacte amb Rússia per evitar que se celebrin eleccions a Ucraïna. "Estic a punt, sempre", va assegurar Zelenski, en declaracions recollides pel diari La Repubblica.

En l’habitual argot diplomàtic, les paraules del Papa van traslladar aquest clima de tensió. "Durant la cordial conversa [entre Zelenski i el Papa], que va tenir com a centre la guerra a Ucraïna, el Sant Pare va reiterar la necessitat de continuar el diàleg i va renovar l’urgent desig que les iniciatives diplomàtiques en curs puguin conduir a una pau justa i duradora", va comunicar el Vaticà.

Zelenski també va donar la seva versió de la cita a través del seu compte d’X. "Durant l’audiència amb Sa Santedat, li vaig agrair les seves constants oracions per Ucraïna i pel poble ucraïnès, així com les seves crides a una pau justa", va afirmar. "Vaig informar el Papa sobre els esforços diplomàtics amb els Estats Units per aconseguir la pau. Vam conversar sobre accions addicionals i la mediació del Vaticà destinada a retornar els nostres nens segrestats per Rússia", va afegir.

De fet, el Papa s’ha mantingut fins ara en una política de prudència respecte a Ucraïna, en línia amb la del difunt Francesc, però també ha ofert reiteradament el Vaticà com un actor disposat a mediar entre les parts. Això sí, amb algunes sol·licituds: Lleó XIV ha demanat que sí que es posi fi al conflicte, però també ha defensat que Europa i Ucraïna siguin part de la negociació en tot moment.

