El Comitè de les Regions descentralitzarà la cooperació al desenvolupament
Carlota Camps
El Comitè de les Regions va aprovar ahir la proposta del Govern per donar més veu als executius locals i regionals en les inversions europees en la cooperació al desenvolupament, dins del programa Global Gateway. La Comissió de Ciutadania, Governança i Assumptes Institucionals i Exteriors (CIVEX) del comitè ja va validar per unanimitat la iniciativa a l’octubre, i ahir va ser el torn del plenari, que va donar el vistiplau final per unanimitat, tot i que es van introduir algunes esmenes.
El conseller d’Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, va defensar el dictamen en la reunió celebrada a Brussel·les. Duch, que es va expressar íntegrament en català, va advertir que Europa es troba en un "punt d’inflexió" i va defensar respondre-hi invertint més en el seu "paper geopolític" i amb una governança "multinivell". "La modernització de la UE no serà completament eficaç si no és multinivell", va apuntar.
El conseller també va recordar que la cooperació no és només "mobilitzar inversions", sinó també promoure una "governança democràtica". "Aquí és on els governs locals es fan indispensables per la seva proximitat amb la ciutadania", va afirmar, mentre va assegurar que és l’única manera de passar d’una estratègia "teòrica" a una ajuda "real per transformar territoris".
Representació directa
La proposta del Govern defensa que els governs locals i regionals siguin "reconeguts formalment" i que tinguin un paper "operatiu", que comptin amb un mecanisme de "representació directa" en el Global Gateway i que puguin comptar amb una "línia pressupostària".
A la sortida de la reunió, Duch va anunciar un acord entre la Generalitat i la Comissió Europea per desplegar un projecte de cooperació dotat amb sis milions. Les dues administracions mantenen converses per decidir on s’implementarà, si a l’Àfrica o a Llatinoamèrica, i el contingut concret.
