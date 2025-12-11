El Congrés suspèn Ábalos de les seves funcions coma diputat
Miguel Ángel Rodríguez
La mesa del Congrés va suspendre ahir José Luis Ábalos dels seus drets i prerrogatives com a diputat després que el Tribunal Suprem (TS) informés la Cambra baixa de la interlocutòria ferma de procediment abreujat de qui va ser ministre de Transport i exnúmero dos del PSOE. Així, Ábalos mantindrà l’escó, però no podrà votar ni rebrà el sou de parlamentari. Una de les principals implicacions d’aquesta decisió és que el Govern perdrà un vot, fet que dona més poder a Junts.
Gairebé dues setmanes després que el jutge del Tribunal Suprem Leopoldo Puente enviés a presó Ábalos a l’apreciar "risc extrem" de fuga, l’alt tribunal va notificar al Congrés que la interlocutòria de procediment abreujat és ferma. Aquesta era una de les condicions necessàries perquè, segons l’article 21 del reglament de la Cambra baixa, la mesa pogués suspendre de les seves funcions l’exdirigent socialista. L’altra, ja complerta fa temps, és que s’hagués concedit un suplicatori.
Sense retribució
Així, després de rebre la informació que el TS ha "desestimat íntegrament el recurs d’apel·lació" imposat per l’exministre, aquest òrgan, amb majoria de PSOE i Sumar, va prendre la decisió de suspendre Ábalos "en els seus drets i deures parlamentaris". Els lletrats del Congrés afirmen que això comporta que l’exministre no podrà participar en l’activitat parlamentària "ni percebre cap retribució" amb càrrec als pressupostos de la Cambra baixa. No obstant, si Ábalos sortís de la presó al llarg de la legislatura, podria recuperar tots els drets.
La decisió de la mesa, segons fonts parlamentàries, implica també la suspensió de l’abonament de les percepcions econòmiques que rebia Ábalos, donar-lo de baixa en la cobertura de protecció social amb càrrec al pressupost de la Cambra i treure la part proporcional de la subvenció corresponent al Grup Parlamentari Mixt.
