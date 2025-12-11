Opositora a Maduro
Disfressada, amb barca pesquera i amb ajuda de Trump: així va escapar María Corina Machado de Veneçuela per recollir el premi Nobel de la Pau
Segons detalla una investigació de The Wall Street Journal, l’opositora a Nicolás Maduro es va disfressar per esquivar fins a deu controls militars i va fugir de Veneçuela fins a l’illa caribenya de Curazao a bord d’una petita barca pesquera
Carles Planas Bou
Quan el 10 d’octubre passat va saber que havia guanyat el premi Nobel de la Pau, l’opositora veneçolana va donar les gràcies al president nord-americà Donald Trump pel que està fent «per la pau a tot el món».
Dos mesos després, Machado no va arribar ahir a temps a Oslo per recollir un prestigiós guardó que també han guanyat figures com Nelson Mandela o Lech Walesa, però sí per retrobar-se amb els seus éssers estimats, com la seva filla Ana Corina Sosa Machado. Si va aconseguir escapar de Veneçuela va ser gràcies als Estats Units.
Després de més d’un any amagada en parador desconegut, l’enginyera veneçolana de 58 anys i líder de l’oposició a Nicolás Maduro va desafiar l’ordre del règim que li prohibeix sortir del país durant una dècada per viatjar a la capital noruega. La seva fuga va ser el resultat d’un pla traçat en secret durant dos mesos amb l’ajuda d’una xarxa veneçolana. ¿Com ho va fer?
Segons detalla una investigació de The Wall Street Journal, Machado es va posar una perruca i una disfressa per consumar la seva fugida que va ser una cursa d’obstacles digna de pel·lícula. La fuga es va posar en marxa dilluns a la tarda, quan l’opositora va sortir del suburbi de Caracas en el qual es refugiava per posar rumb a un poble pesquer costaner de Veneçuela. El trajecte va durar deu angunioses hores i, acompanyada de dues persones més, Machado va aconseguir esquivar fins a deu controls militars sense ser identificada i detinguda.
Amb barca pesquera pel Carib
A l’arribar a la costa va descansar unes hores i a les 5 de la matinada va pujar a una barca pesquera de fusta. En aquest petit i fràgil vaixell, Machado va creuar el mar Carib fins a l’illa neerlandesa de Curazao. Fonts expliquen al WSJ que es va tractar d’una travessia «perillosa» amb «forts vents i un mar agitat» que va dificultar el periple. S’hi sumen les operacions militars –potencialment il·legals– que l’administració Trump ha portat a terme per bombardejar i enfonsar més de 20 presumptes narcollanxes.
La xarxa veneçolana que va ajudar Machado a sortir del país assegura que, abans de fer-se a la mar, van trucar a l’exèrcit dels EUA per advertir-los de la ruta i evitar els atacs aeris amb què Washingtonha executat sense cap judici més de 80 persones que titlla de narcotraficants. «Vam coordinar que ella sortís per una zona específica perquè no volessin el barco», ha explicat una font interna al WSJ. La Casa Blanca estava al corrent de l’operació, si bé es desconeix si va jugar un paper actiu.
