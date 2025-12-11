Comissió bilateral
El Govern traspassa a l’Aran la gestió de les ajudes per discapacitat i dependència
El Govern preveu pactar un nou finançament amb la Vall d’Aran a inicis del 2026
Carlota Camps
El Govern i el Conselh Generau d’Aran han celebrat aquest dijous la seva primera comissió bilateral i han acordat el traspàs de competències en matèria de drets socials. A partir de l’any vinent, el Conselh assumirà la gestió i la resolució de les valoracions de discapacitat i dependència, i s’impulsarà la constitució del Consorci Aranès de la Vivenda i la creació del Centre Cultural de Viella, així com el trasllat de l’arxiu històric.
En la reunió encapçalada pel conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i la síndica d’Aran, Maria Vergés, al Palau de la Generalitat, també s’ha pactat que tornaran a citar-se durant el primer trimestre del 2026 per aprovar les bases del nou model de finançament aranès. Però, mentre no hi hagi nous pressupostos de la Generalitat ni detalls sobre la nova fórmula específica, han acordat prorrogar per tercera vegada els comptes pactats el 2019. Uns ingressos a què s’afegirà la transferència addicional del 30%, que juntament amb el 20% que ja es percep eleva al 50% els recursos del Fons per al Foment del Turisme procedent de la recaptació de l’impost turístic, mentre que l’altra meitat correspondrà als ens locals aranesos.
Avenços en l’autogovern
El pacte firmat en matèria de drets socials suposa un avenç en matèria d’autogovern perquè, fins ara, el Conselh funcionava com una entitat subcontractada per la Generalitat, ja que no disposava d’un finançament específic i el govern aranès es feia càrrec dels costos de personal i funcionament sobre unes resolucions que es dictaven des de Lleida, ciutat a la qual havien d’acudir presencialment els usuaris per tramitar les ajudes. Ara, la ciutadania tindrà una atenció més pròxima i personalitzada, en un procés de reforma administrativa que anirà acompanyat d’una dotació anual de 65.507,92 euros.
En la mateixa cita, les dues administracions han pactat la constitució d’un òrgan que actuarà com a operador únic a la Vall d’Aran en matèria de vivenda, el Consorci Aranès de la Vivenda, perquè substitueixi el model de convenis de l’Oficina Local de Vivenda, mentre treballen a ampliar el parc de lloguer assequible a la zona. També es crearà una comissió d’estudi del traspàs de competències en matèria d’esports i un altre grup de treball que vetllarà per la protecció del patrimoni cultural aranès, centrant-se en l’impuls del nou centre cultural de Viella, incloent el trasllat de l’arxiu, actualment situat a Arrós; l’estudi del traspàs de competències en matèria d’arqueologia, i el reforç de la cooperació institucional.
