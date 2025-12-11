María Corina Machado agraeix el Nobel amb un al·legat de la "lluita per la llibertat"
La filla de l’opositora veneçolana llegeix el discurs de la guardonada, absent en la cerimònia de lliurament del premi celebrada a Oslo / Maduro l’acusa de "covarda, feixista i criminal".
Gemma Casadevall
"El poble veneçolà no es rendeix [...]. Permetin-me retre homenatge als herois, als nostres presos polítics [...] i als líders del món que ens van acompanyar i van defensar la nostra causa". Amb aquestes paraules, llegides per la seva filla Ana Corina Sosa, l’opositora veneçolana María Corina Machado va agrair l’entrega del premi Nobel de la pau 2025. Va ser en absència, ja que, segons va recordar en el seu discurs, porta 16 mesos en la clandestinitat. És a dir, pràcticament tot el temps transcorregut des que Edmundo González Urrutia –"un diplomàtic serè i valent"– va guanyar, estant ella inhabilitada com a candidata, les eleccions presidencials davant Nicolás Maduro "amb el 67% dels vots", va relatar. Va ser una victòria que, lluny de ser reconeguda pel derrotat, va desfermar la ira d’un règim acostumat a "desmantellar la democràcia".
"La dictadura va respondre aplicant el terror. 2.500 persones van ser segrestades, desaparegudes o torturades. Van marcar les seves cases, van agafar famílies senceres com a ostatges [...]. A més de 220 adolescents detinguts després de les eleccions els van torturar", va recordar Machado, per boca de la seva filla, que també va proclamar solemne: "Si volem tenir democràcia, hem d’estar disposats a lluitar per la llibertat".
Líders llatinoamericans
L’absència de la líder veneçolana, a qui segons Ana Corina s’espera a Oslo "en unes hores" però finalment no va participar en la processó de torxes ni en el banquet de gala, va accentuar l’emoció en l’acte de l’Ajuntament d’Oslo, al qual van acudir quatre líders dretans llatinoamericans –el president argentí, Javier Milei, i els seus homòlegs panameny, José Raúl Mulino, el paraguaià Santiago Peña i l’equatorià Daniel Noboa– i que presidien, com fan cada any, els reis Harald i Sònia.
Als líders d’Amèrica Llatina va al·ludir presumiblement Machado en el seu discurs, a l’esmentar els que acompanyen la lluita de tants veneçolans. Però també es podia interpretar com un record a Donald Trump, el president nord-americà que volia per a ell el Nobel de la pau i que Machado va qualificar sense objeccions com el seu aliat.
Va ser un discurs equilibrat i intel·ligent, en el qual va recórrer la història de Veneçuela i la seva personal i de la família. Va recordar com el seu país va passar de tenir "una democràcia que es va convertir en la més estable d’Amèrica Llatina" a caure en mans del "capitost d’un cop militar contra la democràcia". "Molts van pensar que el carisma podia substituir l’Estat de dret", va afegir. En el discurs no es va esmentar amb els seus noms els dos rostres de la dictadura que denunciava Machado –Hugo Chávez, representant del carisma, i el seu successor, Nicolás Maduro– com tampoc els d’aquests líders que sí que l’acompanyen. Especialment controvertit hauria sigut fer-ho amb Trump, la suposada ofensiva del qual contra el narcotràfic al Carib l’ha portat a ordenar que s’ataqui barques veneçolanes, mentre amenaça amb una intervenció militar per forçar la sortida de Maduro. Aquesta proximitat a Trump, un líder que no dubta a deportar o matar veneçolans, és el principal retret que dirigeixen a Machado fins i tot part dels seus compatriotes a l’oposició, sigui la del seu propi país o en la diàspora.
Va ser una cerimònia emotiva, especialment al prendre la paraula Ana Corina Sosa, de 34 anys i resident a Nova York, en nom de la seva mare, de 58 i en parador desconegut. En posició destacada l’escoltava Corina Parisca, la seva àvia, asseguda al costat de González Urrutia. Va tancar l’acte la pianista veneçolana Gabriela Montero interpretant Mi querencia, per desig exprés de Machado.
El president del Comitè del Nobel, Jörgen Watne Frydnes, havia obert la ronda de discursos esmentant, amb noms i cognoms, tant alguns represaliats pel règim chavista com González Urrutia, a qui es va referir com "el president electe" de Veneçuela. Va recordar els "dilemes amb el diàleg" que van tenir anteriors premiats amb el Nobel, com el polonès Lech Walesa i el sud-africà Nelson Mandela. I va expressar el total suport a l’oposició democràtica veneçolana, en la persona de Machado, així com el repudi cap a la "força bruta" representada per Maduro. "María Corina Machado va ser la candidata presidencial de l’oposició i la veu unificadora de l’esperança", va dir, per equipar el seu exemple de coratge amb el que van donar "altres que no es van rendir", com Andrei Sàkharov o Mandela.
Sortida via Curaçao
Per sobre de tots els mèrits i emocions, sobre la gran sala de l’Ajuntament d’Oslo pesava la pregunta de quan acudiria la premiada a la capital noruega. Per a l’entrega del premi en absència, presidida per una gran fotografia de l’homenatjada, ja circulava per Oslo l’àudio difós per l’organització del Nobel, en què Machado anunciava la seva visita: "I per això estic molt feliç i molt feliç de dir que no arribaré en el moment de la cerimònia, però aniré a Oslo [...]. Sé que hi ha centenars de veneçolans de diferents parts del món que han pogut arribar a la teva ciutat, que són ara mateix a Oslo, igual com la meva família, el meu equip, tants col·legues. [...] Podré abraçar la meva família i els meus fills, que no he vist en dos anys, i tants veneçolans i noruecs que sé que comparteixen el nostre esforç. Moltes gràcies i ens veurem aviat".
"Feixista i criminal", va dir Nicolás Maduro de Machado en un acte. "Cal fer notar que dissabte passat la covarda criminal assassina va convocar grans marxes [de l’oposició a Caracas]. I es van donar grans marxes. Em consta", va dir el president. La dirigent de dretes va abandonar el país dimarts en un vaixell que la va portar fins a Curaçao, segons van informar funcionaris de l’Administració de Trump al The Wall Street Journal, informa Abel Gilbert.
Petroler confiscat
El president dels EUA, Donald Trump, va anunciar ahir que el seu país va confiscar un vaixell petroler davant les costes de Veneçuela. En una taula rodona a la Casa Blanca que havia de ser tancada a la premsa però on es va deixar entrar els periodistes, Trump va fer per sorpresa i sense donar detalls l’anunci de la confiscació, que representa una altra escalada en les tensions amb Caracas.«Acabem de confiscar un petroler a la costa de Veneçuela. És un vaixell gran, molt gran, el més gran confiscat mai, i estan passant altres coses», va dir Trump. Va afegir que l’acció es va fer «per una bona raó», sense dir quina. I del cru del vaixell va afirmar: «Assumeixo que ens el quedarem». IDOYA NOAIN
