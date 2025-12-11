El MeToo del PSOE creix arran del cas Salazari afecta càrrecs públics
Dimiteix José Tomé, president de la Diputació de Lugo, acusat d’assetjament sexual
Iván Gil
"Quan hi hagi potencials casos d’agressió o d’assetjament sexual, demano a les companyes víctimes d’aquests assetjaments que usin aquests canals, que les protegirem". Aquesta va ser la crida que va fer Pedro Sánchez durant la intervenció en l’últim comitè federal del PSOE, el 5 juliol, després de fer cessar Francisco Salazar davant les denúncies d’assetjament sexual. Les denúncies es van registrar posteriorment, però la falta de celeritat i d’acompanyament a les víctimes va causar un xoc amb sectors feministes.
Enmig d’aquesta polèmica es van succeir dos casos més que s’han atribuït al president de la Diputació de Lugo, José Tomé, i al regidor, diputat provincial i líder del partit a Torremolinos, Antonio Navarro.
Tomé va acabar per dimitir ahir després de ser acusat d’assetjament sexual, però no de tots els seus càrrecs: s’aparta de la presidència de la Diputació de Lugo i de la secretaria provincial del PSOE a Lugo, però manté l’alcaldia de Monforte de Lemos.
Tot va saltar dimarts després de desvelar-se el contingut de diversos missatges de fins a sis denunciants, totes companyes de partit, a Cuatro. Segons es va relatar, el secretari general del PSOE gallec, José Ramón Gómez Besteiro, l’exalcaldessa de Lugo Lara Méndez, i Pilar García, secretària d’organització del PSOE de Lugo suposadament coneixien els fets.
