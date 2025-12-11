"És millor participar que queixar-te"
L’Executiu català ‘fitxa’ 20 ciutadans anònims altruistes per donar el seu punt de vista sobre les millores a la nova pàgina abans de presentar-la al públic general.
Quim Bertomeu
En l’elaboració de la nova web de la Generalitat han participat informàtics, programadors, dissenyadors, funcionaris i fins i tot alts càrrecs del Govern. Fins aquí tot normal. Però també hi ha col·laborat un grup de ciutadans anònims que han donat el seu punt de vista de manera altruista. Han sigut 20 elegits per a una missió: donar "superpoders" a la Generalitat.
El Govern té una base de dades amb 6.000 voluntaris disposats a participar en aquests espais d’Experiència Ciutadana. Unes setmanes abans de presentar la nova web, en va citar 20 en una aula de l’Escola d’Administració Pública. També hi va ser EL PERIÓDICO. Hi van assistir catalans de diferents edats, gèneres i procedències per a un objectiu compartit: ser els primers a trastejar amb la nova pàgina i donar la seva opinió sobre ella. Els seus comentaris van servir per donar els últims retocs abans de presentar l’espai virtual actualitzat al públic en general. "És millor participar que queixar-te", deia un dels voluntaris.
El mestre de cerimònies va ser el secretari de Transformació Digital de la Generalitat, Albert Tort. Ell va ser l’encarregat de vendre les bondats del canvi de web. Es tracta, va explicar, que el gencat.cat deixi de ser només la pàgina de la Generalitat "per convertir-se en el cercador de tots els ciutadans que necessitin tramitar una gestió", va dir.
La sessió la va dirigir una treballadora de Capgemini, empresa que ha col·laborat amb la Generalitat per dissenyar la web. La seva primera pregunta va ser provocadora: "Si la Generalitat pogués tenir un superpoder: ¿Quin hauria de ser?"
A partir d’aquí, ratolí en mà i amb tothom connectat, va començar una pluja d’idees dels presents: poder fer els tràmits "en tres clics"; millorar els serveis de salut; millorar l’accés des del mòbil; tenir cercadors eficients, etcètera.
Això que va posar en pràctica la Generalitat és el que es coneix com a focus group, una tècnica d’investigació qualitativa que consisteix a reunir un grup petit de persones per conversar sobre un producte, una idea, un servei o qualsevol tema que interessi estudiar.
Fets els preàmbuls, a l’aula tothom va perdre la vergonya. L’intercanvi d’idees va fluir i, de tant en tant, els assistents van votar amb una cartolina sobre alguna de les prestacions de la nova web. Vermell, no els agradava el que veien. Groc, acceptable, però millorable. Verd, tot bé. En la primera votació, va arrasar el groc. Hi havia partit.
