Corrupció al PSOE
El PP demana la dimissió de Montero després de la detenció de l’expresident de la SEPI: «Se li està posant cara de Cerdán»
Els populars intenten esquitxar la vicepresidenta primera i candidata del PSOE la Junta d’Andalusia al situar-la com a «nexe» de la trama Koldo
Iván Gil
El PP apunta directament a María Jesús Montero després de la detenció de Vicente Fernández, a qui la vicepresidenta primera va situar com a president de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) després de l’arribada al Govern. La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil el va arrestar aquest dimecres junt amb l’exmilitant del PSOE Leire Díez per presumptes irregularitats en l’adjudicació d’obres públiques en el marc d’una investigació oberta a l’Audiència Nacional. «Li diem que se’n vagi ja, com més aviat millor. Fa més de 20 anys que conviu amb la corrupció. Primer amb els lladres dels ERO i ara amb els de Sánchez», arremetia aquest migdia el secretari general del PP, Miguel Tellado, per demanar-li la dimissió.
«Se li està posant cara de [Santos] Cerdán», afegia el dirigent dels populars durant una compareixença al Congrés per assenyalar-la com a «nexe» de la trama Koldo. Segons Tellado, la situació de la vicepresidenta primera començaria a ser «insostenible», ja que ha definit l’expresident de la SEPI com la seva «mà dreta» i «el seu gran protegit durant anys».
Les detencions s’han produït aquest dimecres en una operació que ha sigut declarada secreta. Al conèixer-se la detenció, des del PSOE van marcar distància del cas remarcant que Díez ja no és membre del partit. La portaveu federal del PSOE, Montse Mínguez, va insistir que és el moment de la Justícia i es va aferrar al respecte a les actuacions.
Aquest dijous s’ha registrat la seu de l’aerolínia Plus Ultra Líneas Aéreas per presumpte blanqueig de capitals, el posa de nou sota els focus el polèmic rescat de 53 milions d’euros que la companyia va rebre del Govern el 2021. Aquesta operació, la segona ajuda més voluminosa al sector aeri després d’Air Europa amb càrrec al Fons de Suport a la Solvència d’Empreses Estratègiques (gestionat per la SEPI), va estar envoltada en polèmica des de la seva aprovació.
Registres en empreses de la SEPI
Segonsha pogut saber aquest diari, els agents de l’UCO també han acudit a les seus d’empreses públiques de la SEPI, Sepides, Mercasa i Enusa per requerir documentació. Es dona la circumstància que Leire Díez va ser responsable de Comunicació a Enusa, la societat pública encarregada de proporcionar urani per a les centrals nuclears espanyoles. El seu actual president és l’exgerent del PSOE Mariano Moreno.
L’empresari Antxon Alonso també ha sigut detingut en la mateixa operació de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil. Segons la investigació del cas Koldo és soci a l’empresa navarresa Servinabar 2000 de l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán.
