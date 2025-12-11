El Regne Unit demana revisar les lleis europees per accelerar les deportacions
Lucas Font
El Govern laborista del Regne Unit es va afegir ahir a més d’una vintena de països i va reclamar revisar el Conveni Europeu de Drets Humans (CEDH) per frenar l’arribada d’immigrants al continent. La declaració, subscrita per països amb governs ultraconservadors com Itàlia i Hongria, va ser redactada en el marc de la reunió a Estrasburg dels ministres de Justícia del Consell d’Europa, a la qual va assistir el vice primer ministre britànic, David Lammy. Les pressions del Regne Unit per endurir la legislació europea, especialment els articles que dificulten la deportació dels estrangers que cometen delictes als seus països d’acollida, han anat en augment en els últims mesos en un intent de frenar l’auge de la dreta populista.
En la declaració conjunta, firmada per 27 dels 46 països membres del Consell d’Europa, els ministres de Justícia reconeixen que els governs han de garantir els drets humans i les llibertats fonamentals, però, alhora, assenyalen que també han "de preservar els valors" de les seves societats i "protegir eficaçment les fronteres", cosa que inclou impedir els encreuaments il·legals i lluitar contra les xarxes de trànsit il·lícit de migrants. "Els drets i llibertats de les nostres poblacions es veuen amenaçats per persones que s’aprofiten de la nostra hospitalitat per cometre delictes greus", assenyala el document.
