Investigació
L’UCO deté una tercera persona i realitza registres en diverses empreses després de l’arrest de Leire Díez i l’expresident de la SEPI
Aquest tercer detingut, la identitat del qual no ha sigut revelada, va ser arrestat aquest dimecres a Biscaia
Juan José Fernández
Una tercera persona ha sigut detinguda en la mateixa operació de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civilen la qual van ser arrestats l’exmilitant del PSOE Leire Díez i l’expresident de la SEPI Vicente Fernández per contractes públics sota sospita, segons informen fonts de les indagacions a aquesta redacció.
Aquest tercer detingut va ser arrestat aquest dimecres, en el seu cas a Biscaia, segons han informat a Efe fonts pròximes a la investigació, que no han facilitat la seva identitat.
Aquest dijous els agents de l’UCO estan realitzant diversos registres en empreses vinculades a Servinabar, l’empresa vinculada a l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán, en el marc de la investigació oberta a l’Audiència Nacional en la qual van ser arrestats l’exmilitant del PSOE Leire Díez i l’expresident de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) Vicente Fernández per presumptes irregularitats en contractacions públiques.
Segons han informat Europa Press fonts de la investigació, els registres s’estan practicant a Madrid, Sevilla i Saragossa, en aquest cas a la seu de l’empresa Forestalia a Saragossa; i estan relacionats amb empreses vinculades a l’empresa que l’UCO vincula Cerdán i al seu presumpte soci Antxon Alonso, a qui Koldo García anomenava amb l’apel·latiu de ‘Guipuchi’.
Les esmentades fonts han afegit que no hi ha previst detinguts en aquesta nova fase de les diligències de l’institut armat. Es tracta d’una operació en marxa en la qual els agents han actuat per ordre de l’Audiència Nacional, en el marc d’una causa que dirigeix el titular del Jutjat Central d’Instrucció Número 6, Antonio Piña, sota secret de sumari i en la qual també participa la Fiscalia Anticorrupció.
