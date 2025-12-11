Villarejo explicarà l’operació Catalunya en el judici dels Pujol
L’exsecretària del primogènit de l’expresident diu que desconeixia els comptes d’Andorra
J. G. Albalat
El president del tribunal que jutja els Pujol, José Ricardo de Prada, ha decidit posposar fins a la redacció de la sentència la resolució de pràcticament totes les qüestions prèvies plantejades per les defenses de la família de l’expresident català Jordi Pujol i els empresaris amb qui comparteix banc dels acusats per mirar d’evitar in extremis el judici, inclosa la possible incidència de l’operació Catalunya, perquè "no es pot pronunciar sobre elles sense conèixer tota la prova". Els magistrats, no obstant, han donant un important reconeixement a l’al·legació dels advocats dels acusats, que van al·legar en les primeres sessions un presumpte "origen polític" del procediment, a l’acceptar escoltar els cinc testimonis que proposaven, entre els quals es troba l’excomissari José Manuel Villarejo.
L’única excepció que ha posat De Prada ha sigut que les seves declaracions han d’estar relacionades amb el cas per evitar que "es creï un procés dins del procediment", és a dir, que el cas als Pujol acabi sent el de l’operació Catalunya. Amb aquest fi, només es podrà preguntar sobre el que tingui relació amb la fortuna a Andorra de l’expresident català i els seus fills. Els altres testimonis acceptats ahir pel president del tribunal són també comissaris imputats en diferents episodis de les presumptes clavegueres policials del Govern de Mariano Rajoy.
A més de Villarejo, el tribunal ha reconsiderat la seva negativa inicial i sí que prendrà declaració com a testimoni a l’exdirector adjunt operatiu de la Policia Eugenio Pino, condemnat a un any de presó per la introducció d’un pendrive d’origen dubtós en el cas Pujol, i a Bonifacio Díaz Sevillano i Celestino Barroso, que van ser agregats d’Interior a l’ambaixada espanyola a Andorra i, per això, estan imputats als jutjats del principat per presumptes coaccions a la Banca Privada d’Andorra (BPA) per obtenir informació sobre independentistes catalans. És el procediment en el qual també hi ha imputats l’expresident del Govern, Mariano Rajoy, i els seus ministres Cristóbal Montoro i Jorge Fernández Díaz. El president del tribunal també ha admès que s’incorpori documentació procedent d’aquesta causa.
No en va tenir coneixement
També ahir, en el judici, la que va ser secretària de les societats del matrimoni, Cristina Isabel de Francisco Cotorruelo, va ser la que va obrir el torn dels testimonis (n’estan previstos més de 250). En la seva declaració per videoconferència, va explicar que mai va tenir coneixement que Jordi Pujol Ferrusola tingués comptes corrents a Andorra, ni va rebre documentació d’aquests, i va dir que ella s’encarregava de les qüestions administratives de les empreses que compartia el matrimoni abans del seu divorci i de les individuals de cada un d’ells, així com d’organitzar els viatges a l’estranger del fill de l’expresident a països com Mèxic, l’Argentina, el Paraguai, el Gabon o els Estats Units. Pujol Ferrusola comptava, a més amb assessors comptables i fiscals externs.
