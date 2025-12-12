Últim ple de l’any
El Congrés tomba la senda de dèficit, però dona oxigen a Sánchez en l’agenda social
Els objectius d’estabilitat són refusats per segona vegada amb el no del PP, Vox i Junts
El Govern aconsegueix convalidar tres decrets, entre els quals la pujada salarial dels funcionaris, i impulsar dues lleis
Iván Gil
El Govern tanca el curs parlamentari abraçant-se a la legislatura. L’últim ple del Congrés d’aquest 2025 va visibilitzar les dificultats per tirar endavant els Pressupostos, amb un segon i definitiu rebuig de la senda de dèficit, amb el vot en contra del PP, Vox i Junts, però també va mostrar els recursos de l’Executiu per continuar impulsant la seva agenda social.
Els tres decrets que portava el Govern van ser convalidats, per donar llum verda a l’augment salarial dels funcionaris, l’ús del superàvit pels ajuntaments i les ajudes pel volcà a l’illa de La Palma. Així mateix, les seves altres dues iniciatives legislatives, la llei de la clientela i la reforma de la llei de dependència, a la que Junts va presentar una esmena a la totalitat, van aconseguir tirar endavant.
Els sotracs per la corrupció i els cops pels casos d’assetjament sexual que acumula el PSOE en aquesta recta final de l’any, especialment aquesta setmana, contrasten amb el miratge de l’últim ple del Congrés, a què s’agafaven els socialistes per intentar aixecar el seu enfonsat ànim. Un optimisme contingut amb què Ferraz i la Moncloa se’n van a l’aturada que marquen les vacances de Nadal. Abans tindran una prova d’estrès el 21 de desembre, amb les eleccions a Extremadura, a les quals el PSOE acudeix en el seu moment de més feblesa.
Les inusuals majories transversals que van cristal·litzar en algunes de les votacions de l’últim ple del curs coincideixen amb les que es van formar dimecres al vespre en la comissió de Justícia per aprovar el dictamen de la llei de multireincidència impulsada per Junts. El PSOE va consumar el compromís amb els postconvergents per tirar endavant aquesta norma, que en comissió també va tenir el suport del PP, Vox i el PNB.
La norma legal es podrà elevar al ple del Congrés dels Diputats al febrer i, si es mantenen les mateixes posicions, s’aprovarà amb àmplia majoria. A la Moncloa encara confien a reconduir la relació amb els postconvergents, però per a Junts aquest gest no té res a veure amb un nou acord, sinó a "cobrar" una factura pendent.
De la mateixa manera es va justificar el seu suport al decret econòmic, pel fet de contenir mesures que ja estaven pactades per endavant. Entre d’altres, augmentar el marge de despesa en entitats locals i provincials per poder fer més inversions sostenibles o ampliar els terminis per promoure la digitalització en processos de facturació.
"Ni objectius, ni Pressupostos"
La llei d’Atenció a la Clientela –que torna del Senat per a la seva aprovació definitiva– també havia sigut acordada abans de la ruptura de Junts. Estableix que les grans empreses hagin de respondre als clients en les llengües cooficials.
El diputat de Junts Josep Maria Cruset va aprofitar la intervenció des de la tribuna per insistir en l’advertència que "incomplir té les seves conseqüències". Res ha canviat des que van materialitzar la seva ruptura de l’acord de Brussel·les per a la investidura. "Ni objectius avui, ni Pressupostos demà", sentenciava.
Amb l’aturada de Nadal i el mes de gener inhàbil, el Govern tindrà prop de dos mesos per intentar encarrilar, novament, la relació parlamentària amb els postconvergents. Passi el que passi, la pretensió és carregar el febrer amb algunes de les principals fites de la legislatura, com ara la presentació dels Pressupostos, la reforma del model de finançament autonòmic i la iniciativa per a la condonació parcial del deute autonòmic.
