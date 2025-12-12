Els pèrits discrepen sobre si els àudios de l’exassessor estan manipulats
Ángeles Vázquez
El jutge del Tribunal Suprem Leopoldo Puente ha tingut l’oportunitat d’escoltar per la seva pròpia boca les explicacions dels diferents pèrits que han examinat els àudios i les gravacions que es van intervenir en diferents dispositius a Koldo García. Es tracta de dues parelles de guàrdies civils i dels proposats per l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán, que va resultar imputat en la causa després d’haver-se conegut les converses que va mantenir amb l’exassessor de l’exministre José Luis Ábalos. Les conclusions dels dos grups són tan dispars com les que mantenen en qualsevol procediment les acusacions i les defenses.
Fonts presents en la compareixença, que va coincidir amb l’obertura de judici oral dictada pel magistrat contra Ábalos i Koldo en el cas de les mascaretes, van assenyalar que tots els experts es van ratificar en les seves respectives conclusions: els agents per negar qualsevol manipulació i els proposats per la defensa per sostenir just el contrari. Tanmateix, fonts jurídiques van assenyalar que una de les parelles d’experts de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil va admetre que, tot i que ells no ho havien detectat, hi hauria la possibilitat que s’hagués pogut produir una manipulació amb intel·ligència artificial.
Al núvol
Les mateixes fonts diuen que els àudios es trobaven al núvol, que és d’on van ser recollits pels agents per tal d’examinar-los, cosa que permetria una manipulació externa a través de persones que també tinguessin accés al sistema de guardat. En qualsevol cas, ells no n’han detectat cap de significativa en els àudios.
El jutge no va deixar preguntar a l’advocat que exerceix la direcció de l’acusació popular per la presumpta vinculació dels pèrits proposats per Cerdán amb el PSOE.
