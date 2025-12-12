Fugida en una barca pesquera
Machado es va disfressar per esquivar fins a deu controls militars, amb ajuda nord-americana, i així trencar el setge de Maduro i arribar a Noruega.
Carles Planas Bou
Quan el 10 d’octubre passat va saber que havia guanyat el premi Nobel de la pau, l’opositora veneçolana va donar les gràcies al president nord-americà, Donald Trump, pel que està fent "per la pau arreu del món".
Dos mesos després, Machado no va aconseguir arribar a temps a Oslo per recollir un prestigiós guardó que també han guanyat figures com Nelson Mandela o Lech Walesa, però sí per retrobar-se amb els seus éssers estimats. Si va aconseguir escapar-se de Veneçuela va ser gràcies als Estats Units.
Després de més d’un any amagada en parador desconegut, l’enginyera veneçolana de 58 anys i líder de l’oposició a Nicolás Maduro va desafiar l’ordre del règim que li prohibeix sortir del país durant una dècada per viatjar a la capital noruega. La seva fuga va ser el resultat d’un pla traçat en secret durant dos mesos amb l’ajuda d’una xarxa veneçolana. ¿Com ho va fer?
Segons detalla una investigació de The Wall Street Journal (WSJ), Machado es va posar una perruca i una disfressa per consumar la seva fugida, que va ser una cursa d’obstacles digna de pel·lícula. La fuga es va posar en marxa dilluns a la tarda, quan l’opositora va sortir del suburbi de Caracas en el qual es refugiava per fer cap a un poble pesquer costaner de Veneçuela. El trajecte va durar deu angunioses hores i, acompanyada de dues persones més, Machado va aconseguir esquivar fins a deu controls militars sense ser identificada i detinguda.
A l’arribar a la costa va descansar unes hores i a les cinc de la matinada va pujar a una barca pesquera de fusta. En aquest petit i fràgil vaixell, Machado va creuar el mar Carib fins a l’illa neerlandesa de Curaçao. Fonts expliquen al WSJ que es va tractar d’una travessia "perillosa" amb "forts vents i un mar agitat" que va dificultar el periple.
Zona sense atacs aeris
La xarxa veneçolana que va ajudar Machado assegura que, abans de fer-se a la mar, van trucar a l’Exèrcit dels EUA per advertir-los de la ruta i evitar els atacs aeris a llanxes amb què Washington ha executat sense judici més de 80 persones que qualifica de narcotraficants. "Vam coordinar que ella sortís per una zona específica perquè no volessin el vaixell", va explicar una font interna al WSJ. Tot i que fonts de l’Administració ho neguen, dos F-18 de l’Armada van fer vols en cercles a prop de la ruta de Machado.
La Casa Blanca estava al corrent de l’operació, si bé es desconeix si hi va jugar un paper actiu. Quan dimarts va arribar a Curaçao, a Machado l’esperava un contractista privat especialitzat a treure gent del seu país i presumptament contractat pel Govern de Trump, informa el diari novaiorquès.
Al sortir el sol, la Nobel de la pau va pujar a un jet privat proporcionat per un soci de Miami la identitat del qual es desconeix. L’avió es va enlairar de Curaçao i, després de fer una parada a Maine (EUA), va prosseguir el seu rumb cap a Oslo, on s’estava celebrant l’entrega dels prestigiosos guardons.
