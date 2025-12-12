Tribunals
La jutge de la dana cita a declarar com a testimoni el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo
L’Associació de víctimes mortals de la dana va demanar la compareixença del líder del Partit Popular que va assegurar que el president de la Generalitat el va informar «en temps real» de la situació «molt complexa» del 29 d’octubre des del dia abans
Laura Ballester
La jutge de la dana ha citat a declarar com a testimoni el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. L’Associació de víctimes mortals de la dana va sol·licitar a la jutge Nuria Ruiz Tobarra que cités a declarar com a testimoni el president del Partit Popular Alberto Núñez Feijóo per la trucada que va realitzar a Carlos Mazón el 29 d’octubre del 2024.
«En temps real»
Una compareixença que sol·liciten per la declaració que va fer el líder del Partit Popular en una visita al Centre de Coordinació d’Emergències, el 31 d’octubre del 2024. «El president de la Generalitat [amb referència a Carlos Mazón] des de dilluns passat m’ha estat informant en temps real i m’anava dient que la situació era molt complexa i des de dimarts ja em va estar informant igual que ahir que ens temem que hi hagi més persones mortes».
Declaracions recollides per RTVE
Els lletrats de l’Associació de víctimes mortals de la dana, Vicente Simó i Julio Ibáñez assenyalen que en l’enregistrament «el testimoni refereix que el president de la Generalitat, senyor Mazón, li estava informant ‘en temps real’ de la situació, i que ja li estava comunicant que la situació era ‘molt complexa’, informant-lo en aquests termes ‘des de dilluns passat’ (és a dir, des del dia 28 d’octubre del 2024)».
Saber el contingut de la informació i la procedència
Les víctimes mortals veuen «pertinent i necessària» la declaració de Núñez Feijóo com a testimoni «a fi de donar testimoni del contingut d’aquesta informació ‘en temps real’ que li transmetia el senyor Mazón, així com l’origen o la font de coneixement de l’esmentada informació que li era traslladada pel senyor Mazón».
Informat des del 28 d’octubre
De fet, afegeix que «ha de ser també d’interès per a la investigació determinar quina informació li va ser transmesa al testimoni proposat (és a dir, a què corresponia aquesta ‘situació molt complexa’) i quan li va ser transmesa (en conseqüència, concretar en el temps la referència a la transmissió d’informació ‘en temps real’), ja que el testimoni proposat, en la seva declaració davant els mitjans, va referir que aquesta informació en temps real estava remetent-se des del dilluns 28 d’octubre del 2024, detall que no consta indicat al parc llistat de trucades remeses [per les Corts Valencianes a la causa] en relació amb el senyor Mazón».
«És a dir –aclareixen des de l’Associació de víctimes mortals de la dana–, que si ja des del dilluns 28 d’octubre del 2024, s’anava informant al testimoni proposat, senyor Feijóo, de la situació ‘molt complexa’ que estava esdevenint, s’infereix l’existència de coneixement de l’esmentada fita temporal».
Es pot recordar que el llavors president va parlar dues vegades amb Feijóo el 29 d’octubre del 2024, a les 21.27 i 21.31 hores, segons el llistat elaborat per Presidència i entregat a les Corts Valencianes el 15 d’octubre.
