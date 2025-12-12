Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Fiscalitat

L’ATC i l’AEAT formalitzen la cogestió de l’impost de matriculació

Agència Tributària de Catalunya. | JOAN CORTADELLAS

Jaime Mejías

Madrid

L’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) van firmar un conveni per a la gestió compartida de l’impost especial sobre determinats mitjans de transport (IEDMT), és a dir, l’impost de matriculació, segons un comunicat emès pel Ministeri d’Hisenda ahir.

"Aquest conveni es va promoure i es va abordar en la Comissió Mixta d’Assumptes Econòmics i Fiscals (CMAEF) Estat-Generalitat de Catalunya celebrada el mes de febrer passat", detalla Hisenda, que recorda així mateix que en la Comissió Bilateral del juliol passat es va acordar el desplegament del conveni relatiu al model de gestió d’aquest impost.

