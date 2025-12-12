L’UCO investiga per corrupció tres altres empreses públiques
La unitat de la Guàrdia Civil deté Antxon Alonso, soci de Cerdán, després de l’arrest de Leire Díez i de l’expresident de la SEPI
Sepides, Mercasa i Enusa s’uneixen a les firmes que van aparèixer en causes que afecten el PSOE i els seus càrrecs
Els agents van fer 19 registres en diverses empreses, algunes vinculades a la ‘lampista’ del PSOE
Tono Calleja Flórez
L’operació desenvolupada des de dimecres passat pels agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, com a resultat de la qual han acabat detinguts l’empresari Antxon Alonso –soci a l’empresa Servinabar 2000 de l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán–, la qualificada de lampista d’aquest partit, Leire Díez, i l’expresident de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) Vicente Fernández Guerrero, amplia les sospites de corrupció a unes altres tres empreses públiques dependents del Govern de Pedro Sánchez: Sepides, Mercasa i Enusa.
Precisament, ahir agents de l’UCO es van personar a les seus de les tres empreses participades per la SEPI per buscar proves sobre possibles irregularitats en l’adjudicació de contractes públics. En tots els casos, les dependències van ser registrades per requerir documentació. Els agents també es van desplaçar fins a la seu de la mateixa SEPI.
Es dona la circumstància que Leire Díez va ser la responsable de Comunicació a Enusa, la societat pública encarregada de proporcionar urani per a les centrals nuclears espanyoles. El seu actual president és l’exgerent del PSOE Mariano Moreno. Leire Díez va treballar a la companyia entre 2018 i 2021, sent el seu president José Vicente Berlanga, que va ser pròxim al llavors ministre José Luis Ábalos. El nom d’Enusa se suma al de Correus, ja que la definida pel fiscal d’Anticorrupció Ignacio Stampa com a lampista dels socialistes va reconèixer en un programa de televisió que mentre treballava a Correus recopilava informació sobre "les clavegueres" amb l’empresari Javier Pérez Dolset.
Leire Díez també va ser consellera en una enginyeria navarresa, Cistec Technology, que també va rebre la visita de l’UCO. La lampista del PSOE va ser nomenada el 7 d’octubre del 2021 i el seu cessament va ser comunicat al Registre Mercantil el 24 de maig del 2023, segons la documentació que té aquest diari. Sobre aquest pas de Díez pel seu consell d’administració, la companyia va argumentar que ella va ser destituïda molt abans, l’agost del 2022, però el seu cessament no va ser inscrit fins a gairebé un any després.
La firma pública Sepides, integrada a la SEPI, va adquirir el juliol del 2021 un 25,5% de Cistec, en plena crisi de la pandèmia de la covid i en un moment en què l’empresa registrava pèrdues. La participació pública es va mantenir fins al març del 2022, quan Cistec va recomprar aquest quart del seu capital.
Rescat d’Air Europa
Els noms d’aquestes empreses sota sospita s’uneixen als ja coneguts fins al moment. La SEPI ja apareix en diferents informes de l’UCO en relació amb el rescat de l’aerolínia Air Europa. De fet, el fiscal en cap d’Anticorrupció inclou en els fets que li atribueix a l’exministre José Luis Ábalos l’elaboració d’una nota de premsa en la qual s’anunciava el rescat en benefici de l’aerolínia. Altres empreses públiques que apareixen en el cas Cerdán-Ábalos són Ineco i Tragsatec, que van contractar la nòvia del també exsecretari d’Organització del PSOE, Jésica Rodríguez, i Logiraíl, que va contractar Claudia Montes, la Miss Astúries de més de 30 anys.
En el cas Begoña Gómez es manté imputat pel jutge Juan Carlos Peinado l’empresari Juan Carlos Barrabés, a qui suposadament va recomanar la dona de Pedro Sánchez en relació amb contractes de l’empresa pública Red.es, per un valor superior als 10,6 milions d’euros.
Entre els espais registrats dimecres per la Guàrdia Civil en aquesta nova fase de l’operatiu hi ha un pis del barri madrileny de Salamanca que Leire Díez hauria utilitzat com a despatx per a diversos dels contactes investigats. També es va inspeccionar un bar de Sevilla, situat a l’avinguda Marie Curie, vinculat a l’entorn del Parc Científic i Tecnològic de La Cartuja. Vicente Fernández, l’expresident de la SEPI, figura com a administrador únic de l’empresa que regeix el bar, que actualment serveix esmorzars i àpats i els comptes de la qual van poder servir per a blanquejos de diners obtinguts per la trama.
La detenció d’Antxon Alonso tanca un dels cercles d’investigació sobre la corrupció de la trama Koldo, mentre s’obre un altre amb nombrosos registres que ahir van succeir les detencions i dels quals els instructors esperen obtenir noves confirmacions. En aquella jornada els agents de l’UCO van realitzar 19 registres en diferents empreses, algunes per les quals va passar Leire Díez i altres de, a la fi, vinculades a la mercantil navarresa atribuïda a Alonso i Cerdán.
Els delictes que han motivat aquest nou operatiu de l’UCO en el cas Koldo-Cerdán són quatre: malversació, prevaricació, tràfic d’influències i integració en organització criminal.
De guàrdia
L’operació es va desenvolupar per ordre del titular del Jutjat Central d’Instrucció número 6 de l’Audiència Nacional, Antonio Piña, que aquesta setmana es troba en funcions de guàrdia. Una vegada portats a terme els esmentats escorcolls, ara l’instructor haurà d’enviar a repartiment la causa, segons informa Ángeles Vázquez.
Segons van informar a aquesta redacció fonts pròximes a la investigació, els registres es van practicar a Madrid, Sevilla i Saragossa, en aquest últim cas a la seu de l’empresa Forestalia; i estan relacionats amb el cercle de firmes que envolten la mercantil que l’UCO vincula amb Santos Cerdán i amb el seu presumpte soci Antxon Alonso, a qui Koldo García anomenava amb l’apel·latiu de Guipuchi.
Les fonts esmentades van afegir que no està previst nous detinguts en aquesta nova fase de les diligències de l’Institut Armat. Es tracta, però, d’una operació en marxa en la qual també participa la Fiscalia Anticorrupció. Fonts jurídiques avancen que els detinguts passaran a disposició judicial dissabte a les 10 hores.
