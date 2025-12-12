Perfil
Lleial escuder de Montero
Vicente Fernández
Jurista brillant, va accedir a ser interventor general de la Junta d’Andalusia en un moment que el lloc «cremava». La ministra d’Hisenda se’l va emportar a Madrid i el va posar al capdavant de la SEPI.
Patricia Godino
Durant anys, Vicente Fernández (Màlaga, 1973) va ser un d’aquells funcionaris a qui a l’Administració els reconeixen talent i un instint especial per "fer que les coses surtin". Els que hi van compartir despatx o negociacions el recorden com un jurista brillant –primer de la seva oposició a l’exigent cos de lletrats del Gabinet Jurídic de la Junta d’Andalusia-, un tipus alt, atractiu, amb carisma natural, criat a Cadis i amb una capacitat extraordinària per trobar solucions imaginatives en escenaris administratius enrevessats.
Fernández va presidir entre el 2018 i el 2019 la Societat Estatal de Participacions Industrials fins que es va reobrir el cas Emérita, de la mina d’Aznalcóllar. Després de la seva sortida de la societat estatal, es va vincular a Servinabar, la societat que era utilitzada per Santos Cerdán per canalitzar els pagaments que l’assenyalen en el centre d’una suposada xarxa de comissions que ha sacsejat el PSOE. Per mitjà d’aquesta empresa, Fernández va rebre una mica més de 100.000 euros entre el 2021 i el 2023, segons va acreditar l’UCO. Malgrat això, la causa per la qual ha sigut detingut, a instàncies de l’Audiència Nacional, es manté sota secret de sumari.
Les fonts amb què ha parlat El Correo de Andalucía són cauteloses per parlar de la seva vida actual i més generoses per descriure el brillant jurista que van conèixer temps enrere. La seva carrera va avançar amb pas ferm. Va ser al capdavant dels serveis jurídics de diverses conselleries, entre les quals hi ha Economia i Hisenda. Entre el 2012 i el 2016 va ser secretari general d’Innovació, Indústria i Energia.
El gran punt d’inflexió va arribar quan María Jesús Montero com a consellera d’Hisenda necessitava cobrir el lloc d’interventor general de la Junta en el moment més delicat de l’Administració autonòmica en plena investigació pel cas ero i els cursos de formació. La figura de l’interventor general estava sota un focus abrasador. Ningú volia ocupar-lo. Ningú excepte Vicente Fernández.
"Aquest càrrec grinyolava. Estava absolutament qüestionat pel context dels ero. Vicente va fer un pas endavant i Montero li ho va agrair d’allò més", expliquen fonts que van viure de prop aquella etapa. Aquesta decisió va consolidar entre tots dos una relació de lleialtat personal que més tard definiria el seu futur.
Quan Montero va ser nomenada ministra d’Hisenda el 2018, es va emportar persones d’absoluta confiança. Entre elles, Fernández, que va col·locar al capdavant d’un dels organismes més estratègics de l’Estat: la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI). La SEPI és el gran hòlding públic que aplega més de trenta empreses clau -Navantia, Correus, Enaire, Tragsa, Hunosa, RTVE- i tracta participacions industrials amb enorme pes econòmic i polític. La seva presidència, una de les més cobejades del sector públic empresarial, està remunerada amb més de 245.000 euros a l’any. El seu nomenament va ser, a la pràctica, un gest clar de confiança política i de gratitud pel seu paper en moments crítics.
Tot i la seva bona relació amb Montero, la seva presidència es va truncar un any i mig després. La reobertura judicial del cas Emèrita, sobre la mina d’Aznalcóllar, en què estava investigat pels procediments d’adjudicació, el va deixar en una posició delicada. Fa una setmana, l’Audiència de Sevilla va absoldre tots els imputats, inclòs Fernández. Però el mal polític ja estava fet.
Fonts consultades per aquest mitjà expliquen que Montero va retardar el nomenament d’un substitut perquè confiava en un arxiu ràpid. No va ser així. Finalment, va haver de cobrir aquesta seu vacant. Finalment, va designar el març de 2021 Belén Gualda per a aquest cotitzat lloc.
Subscriu-te per seguir llegint
- Desarticulen una xarxa criminal liderada per un metge conegut a les xarxes que traficava amb medicaments il·legals i dopants
- Detenen un jove hacker d'Igualada per sostreure i vendre 64 milions de dades personals
- El restaurant TemPo de Manresa tancarà el 28 de desembre
- Dos Guàrdies Civils fora de servei salven un home que es trobava en estat greu a l'interior d'un cotxe a Sallent
- L’advocat Ignacio de la Calzada: 'Molts treballadors perden indemnitzacions per aquest error
- Els populars banys termals de Llo de l'Alta Cerdanya, tancats per un incendi
- El 90% dels afiliats d’Aliança Catalana a Berga amenaça de plegar per la 'designació de Judit Vinyes com a cap de llista
- Rosalía interromp una entrevista per...una panerola