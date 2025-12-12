Presa de possessió
Peramato expressa la seva "admiració i respecte" a García Ortiz
La nova fiscal general es compromet en la seva estrena a "servir amb independència"
En el discurs hi va ser el predecessor, en la seva primera aparició pública després de ser condemnat
Cristina Gallardo
La nova fiscal general de l’Estat, Teresa Peramato, va estrenar el seu càrrec ahir amb un discurs solemne davant la carrera a la seu de la institució a Madrid, en què va expressar públicament el seu "reconeixement, respecte, admiració i agraïment" al seu predecessor més immediat, Álvaro García Ortiz. Seguidament, va reafirmar el seu compromís de "servir amb independència, rigor i lleialtat" els principis que sustenten la Constitució.
La setmana passada, durant la seva compareixença al Congrés dels Diputats, la nova cap dels fiscals espanyols va al·ludir a la condemna del Suprem i ahir va repetir aquestes mateixes paraules davant els membres de la seva carrera. "És una profunda ferida que ha passat la fiscalia espanyola i que ha de sanar, espero i desitjo, sota la meva direcció i amb el treball i l’esforç de totes i tots els fiscals d’aquest país. Compto amb tots ells", va manifestar, per afegir que tots els seus antecessors "van donar el millor de si mateixos per enfortir la fiscalia espanyola".
Hores abans, Peramato havia pres possessió formalment del càrrec en un breu acte davant la presidenta del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i del Tribunal Suprem, Isabel Perelló, a la seu de l’alt tribunal. La seva primera decisió va ser elegir els seus padrins per a aquest acte protocol·lari, la tinenta fiscal del Tribunal Suprem, María Ángeles Sánchez Conde, i el que va ser fiscal de Sala de Sinistralitat Laboral, ja jubilat, Félix Pantoja.
Al Saló de Plens de l’alt tribunal van acompanyar la nova fiscal general la pràctica totalitat de la Sala de Govern del Suprem i nombrosos fiscals d’aquest òrgan; el ministre de Justícia, Félix Bolaños; el defensor del Poble, Ángel Gabilondo, i una nombrosa representació de vocals progressistes del CGPJ i magistrats d’aquesta sensibilitat al Tribunal Constitucional.
Després es va celebrar un segon acte a la seu de la Fiscalia General de l’Estat, on Peramato va llegir el seu primer discurs com a fiscal general. A aquest acte van acudir fins a cinc exfiscals generals, Eduardo Torres-Dulce, Consuelo Madrigal, María José Segarra, Dolores Delgado i el mateix García Ortiz, en el que ha suposat la seva primera aparició pública després de la condemna.
