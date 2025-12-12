El PP demana la dimissió de Montero: "Se li està posant cara de Cerdán"
La vicepresidenta primera es defensa i nega que intercanviés missatges ni trucades amb l’expresident de la SEPI des que va deixar el càrrec
Montse Mínguez, portaveu federal del PSOE, es va aferrar al respecte de les actuacions judicials
Iván Gil
El PP apunta directament a María Jesús Montero després de la detenció de Vicente Fernández, a qui la vicepresidenta primera va situar com a president de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) després de l’arribada al Govern. La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil el va arrestar dimecres juntament amb l’exmilitant del PSOE Leire Díez per presumptes irregularitats en l’adjudicació d’obres públiques en el marc d’una investigació oberta a l’Audiència Nacional. "Li diem que se’n vagi ara, com més aviat millor. Fa més de 20 anys que conviu amb la corrupció. Primer amb els lladres dels ero i ara amb els de Sánchez", carregava aquest migdia el secretari general del PP, Miguel Tellado, per demanar-li la dimissió.
"Se li està posant cara de [Santos] Cerdán", afegia el dirigent durant una compareixença al Congrés per assenyalar-la com a "nexe" de la trama Koldo. Segons Tellado, la situació de la vicepresidenta primera començaria a ser "insostenible", atès que ha definit l’expresident de la SEPI com la seva "mà dreta" i "el seu gran protegit durant anys".
Les detencions es van produir dimecres en una operació que va ser declarada secreta. Al saber-se la detenció, en el PSOE van marcar distància del cas i van subratllar que Leire Díez ja no és membre del partit. La portaveu federal del PSOE, Montse Mínguez, va insistir en el fet que és el moment de la justícia i es va aferrar al respecte a les actuacions.
També Montero va sortir en defensa pròpia per desvincular-se completament de Fernández. Ni "la seva mà dreta" ni el "seu gran protegit durant anys", com el va definir el secretari general del PP, després de demanar-ne la dimissió Montero va negar qualsevol contacte "amb aquest senyor" des que va abandonar la SEPI l’octubre del 2019, pel fet d’estar involucrat en el cas Aznalcóllar. Així mateix, va justificar la seva elecció al seu dia pel seu perfil i trajectòria professional a l’haver sigut prèviament interventor general de la Junta d’Andalusia.
Ni tan sols com a president de la SEPI, en què es va mantenir una mica més d’un any, Montero ha explicat als passadissos del Congrés abans de defensar el projecte de la senda de dèficit que Fernández no es trobava entre el grup de col·laboradors amb què "habitualment" despatxava.
Després d’això va reiterar que des del 2019 no té contacte amb ell, "ni de whatsaps, ni de trucades, ni de reunions, ni de res". "Ni tenim tampoc un entorn que compartim", va assegurar.
Montero va dir haver-se assabentat per la premsa tant de les detencions com de la relació del detingut amb Servinabar, l’empresa de l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán. A falta d’aixecar-se el secret de sumari, Montero va remarcar que segons el que s’ha publicat en la premsa es tractaria d’activitats posteriors a la seva sortida de la SEPI.
La Diputació d’Almeria
La també candidata del PSOE a la Junta d’Andalusia va replicar davant les acusacions del PP que aprofitin les activitats dels investigats per extrapolar-les al PSOE, quan "no hem sentit ni una explicació per part de la Diputació d’Almeria", amb referència al pelotazo de les mascaretes.
La dirigent va afegir però que "tota persona que s’allunyi de la legalitat o fins i tot d’un comportament ètic no té cabuda en aquest projecte polític en absolut". "Treballem molt perquè després n’hi hagi d’altres que tinguin conductes irregulars", va lamentar.
