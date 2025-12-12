Tempesta judicial i política
La trama d’hidrocarburs va pagar un milió a Ábalos i Koldo per la seva llicència
L’UCO conclou que Aldama va aconseguir l’acord perquè l’extitular de Transports influís en favor dels interessos del seu soci en dos ministeris
A l’exministre de Transports la trama li va entregar un xalet a Cadis i un contracte per al seu assessor
Cristina Gallardo
La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil va entregar un nou informe al jutge del cas hidrocarburs a l’Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que conclou que el soci del comissionista Víctor de Aldama i propietari de Villafuel, Claudio Rivas, va generar un presumpte frau milionari quantificat en 49,2 milions d’euros el 2021 i 2002, dels quals va destinar aproximadament un milió a comprar voluntats polítiques.
Concretament la de l’exministre José Luis Ábalos a través de la compra del xalet a La Alcaidesa (Cadis), un contracte de treball (en el qual va cobrar sense donar servei) per al seu assessor Koldo García i pagaments directes a Aldama "per tal d’obtenir influència" per aconseguir la llicència d’operador d’hidrocarburs, "a canvi de dons i contraprestacions il·lícits".
L’informe analitza els dispositius dels investigats en el cas Koldo que ja tenia en el seu poder un altre jutjat, el del també jutge de l’Audiència Nacional Ismael Moreno entre setembre del 2020 i desembre del 2024. El document ofereix novetats, com que Aldama va assegurar als seus socis que "la gestió resultaria fiable i de fàcil execució", condicionant la seva disposició a intervenir davant el llavors ministre de Transport amb "coneixement previ de la quantia econòmica que rebria i a la valoració sobre si aquesta contraprestació compensaria l’inici de les gestions".
Missatge intervingut
Així ho demostra un dels missatges intervinguts, en què l’administradora de Have Got Time Leonor González Pano mitjança entre Rivas i el comissionista Aldama el desembre del 2020 i aquest últim accedeix a influir a favor de les empreses d’hidrocarburs a canvi de diners: "ÜKkkkk (sic) ho tinc fàcil jajajajajjaja hauria de veure quant paguen per veure si interessa moure-ho tot".
Així, la Guàrdia Civil conclou que Aldama va aconseguir l’acord perquè Ábalos influís en favor dels interessos de Claudio Rivas, i que aquesta influència va ser canalitzada a través de Koldo García, "que va mantenir contactes directes amb diferents responsables ministerials". Entre ells, el cap de gabinet del llavors Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, Juan Ignacio Díaz Bidart, i el cap de gabinet del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Marc Isaac Pons. "Per la seva banda, Víctor de Aldama va intermediar amb el director general de la Direcció General de Política Energètica i Mines, Manuel García Hernández". L’informe apunta que des del moment en què la direcció de Villafuel va ser assumida per María Luisa Rivas, germana de Claudio, el setembre del 2021, aquesta empresària va donar instruccions per allunyar-se de les pressions de Koldo. Entre les decisions, va crear dos equips de compliance penal i prevenció de blanqueig de capitals, destaquen fonts personades en el procediment.
En tot cas, l’informe entregat al jutge Pedraz conclou que Claudio Rivas, a qui la Guàrdia Civil considera "màxim dirigent de l’organització criminal", va interessar la intermediació d’Aldama per tal d’obtenir la influència de l’exministre i que incidís als òrgans ministerials corresponents a fi d’agilitzar la concessió de l’autorització (com a operador d’hidrocarburs per a Villafuel) i defugir l’incompliment dels requisits legalment establerts per en aquest sentit, a canvi d’una contraprestació econòmica".
"Frau multimilionari"
Per als investigadors, aquesta llicència va constituir "l’element nuclear que va possibilitar l’operativitat d’una estructura empresarial instrumental ideada per operar amb efectivitat en el mercat dels hidrocarburs mitjançant l’execució d’operatives defraudatòries", generant un "frau multimilionari en un curt espai de temps". L’acostament al ministre també es va fer a través d’una sòcia de Rivas, María del Carmen Pano, i la seva filla Leonor González (que va ser parella d’Aldama).
La contraprestació per a Ábalos s’hauria concretat a través de la instrumentalització de la subministradora Have Got Time, que aquest industrial va utilitzar per adquirir per 585.000 euros i entregar a Ábalos l’esmentat xalet, "prèviament triat pel ministre".
Com ja havia transcendit durant la instrucció del cas Koldo, l’avui diputat suspès "va disposar materialment de la vivenda, la va disfrutar i fins i tot va intentar el seu aprofitament econòmic, tot sota la cobertura formal d’un contracte d’arrendament instrumentalitzat amb unes quotes que no es van satisfer, a excepció de la primera mensualitat i la fiança". Per aquesta gestió concreta, segons l’UCO, Aldama va percebre 292.416 euros de Have Got Time. Els agents han pogut rastrejar també els moviments d’efectiu dins de la trama per assegurar aquests pagaments.
