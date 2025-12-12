La nova geopolítica
Zelenski revela que els EUA proposen a l’est una zona "econòmica lliure"
Els russos exigeixen la totalitat del Donbàs, fet que el líder ucraïnès rebutja de ple
El president d’Ucraïna desgrana que el Kremlin proposa una «zona desmilitaritzada»
Marc Marginedas
Volodímir Zelenski no dona cap cop de porta a les negociacions, però tampoc cedeix en el tema de les concessions territorials al Donbàs, punt central de disputa per aconseguir un alto el foc en la guerra que enfronta Rússia i Ucraïna des de fa ja gairebé quatre anys. Un dia després d’haver enviat la seva resposta al pla de pau de Donald Trump, el president d’Ucraïna va esbossar en una roda de premsa a Kíiv els seus principals plantejaments a Washington, que inclouen la possibilitat d’un referèndum o consulta popular mitjançant eleccions per dirimir la possible cessió del 20% de la regió del Donbàs que Moscou no controla i amb tant ímpetu exigeix.
"Els russos volen tot el Donbàs; i per descomptat, no ho acceptem", va manifestar el cap d’Estat ucraïnès, que tot seguit va desgranar les propostes que per ara hi ha sobre la taula: Moscou proposa "una zona desmilitaritzada", mentre els EUA plantegen, per la seva banda, una "zona econòmica lliure" i sense tropes. Segons la seva opinió, és un tema de gran transcendència i s’ha de donar la veu al poble ucraïnès. "El poble ucraïnès ha de resoldre aquesta qüestió; sigui en la forma d’un referèndum o d’eleccions, els ucraïnesos tenen dret a donar la seva opinió", va apuntar. I tot i que va valorar els esforços de Washington per aconseguir un "format apropiat" sobre la disputa, va demanar temps i paciència als ciutadans a l’hora de negociar un pla de pau: "veurem com es desenvolupa això; en aquest moment, crec que molt depèn del nostre Exèrcit".
Situació al front
I és que entre molts analistes hi ha la creença que si l’Exèrcit ucraïnès manté fermes les seves posicions durant les setmanes i mesos vinents i les tropes russes continuen avançant a un ritme lent, potser hi hagi més flexibilitat per part de Moscou respecte a aquest punt en un futur no llunyà. El Kremlin considera l’hivern com una època favorable per al combat, i si al final de l’estació freda no es materialitzen avanços d’envergadura, és possible que hi hagi "una oportunitat millor" per a les negociacions, va valorar a l’emissora CNN Brett McGurk, analista nord-americà de seguretat, que ha ocupat importants funcions en aquest domini sota quatre presidents nord-americans, incloent-hi l’actual.
Donald Trump "sembla tenir la idea al cap que aquest territori, tard o d’hora, acabarà en mans de Rússia, per això seria millor que Kíiv acceptés ja l’oferta, però la realitat és la contrària. Rússia no pot prendre aquest territori si no és a costa de greus pèrdues i al cap d’anys, segons un informe de la intel·ligència britànica", va sostenir McGurk a la cadena nord-americana. El seu consell al líder de la Casa Blanca va ser clar: "Doni suport als ucraïnesos durant l’hivern, i potser a la primavera tornarà a la taula de negociació".
La necessitat de celebrar eleccions, en un país sota la llei marcial a causa de la invasió russa, sembla obrir-se pas. El mateix Zelenski es va mostrar disposat a convocar-les prèvia aprovació d’una llei especial al Parlament, tot i que ha sol·licitat l’ajuda dels aliats precisament per frenar interferències electorals des de Rússia. "Si és possible que els nostres socis ens ajudin a organitzar el procés electoral de manera segura i dins d’un termini adequat, hi donaré suport", va afegir.
El pla original de 28 punts, que segons informacions periodístiques als EUA, va ser originat per la part russa i estava fortament escorat cap a les demandes del Kremlin, ha sigut reduït a 20 punts, ja que se n’han eliminat els més difícils de digerir per a Ucraïna.
- Desarticulen una xarxa criminal liderada per un metge conegut a les xarxes que traficava amb medicaments il·legals i dopants
- Detenen un jove hacker d'Igualada per sostreure i vendre 64 milions de dades personals
- El restaurant TemPo de Manresa tancarà el 28 de desembre
- Dos Guàrdies Civils fora de servei salven un home que es trobava en estat greu a l'interior d'un cotxe a Sallent
- L’advocat Ignacio de la Calzada: 'Molts treballadors perden indemnitzacions per aquest error
- Els populars banys termals de Llo de l'Alta Cerdanya, tancats per un incendi
- El 90% dels afiliats d’Aliança Catalana a Berga amenaça de plegar per la 'designació de Judit Vinyes com a cap de llista
- Rosalía interromp una entrevista per...una panerola