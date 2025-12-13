Abbas es reuneix amb Meloni i li demana que Itàlia reconegui Palestina
La primera ministra busca protagonisme en la crisi i aspira a reconstruir Gaza
Irene Savio
Per segona vegada en poc més d’un mes, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, i el president de l’Autoritat Nacional Palestina, Mahmud Abbas, es van reunir ahir a Roma. La trobada, a la seu del Govern italià –on va onejar la bandera palestina–, va durar una hora, després de què la italiana va acompanyar el palestí a Atreju, la festa de les joventuts del partit de la mandatària, Germans d’Itàlia. Allà, Abbas va mostrar la seva esperança en què Itàlia reconegui Palestina com a Estat. "Volem construir un únic Estat palestí", va dir, en què "les armes només estiguin a les mans de les institucions legítimes". "Volem afavorir un procés electoral", va afegir, que pugui donar a Palestina "una pau estable i duradora".
Visiblement satisfeta, Meloni també va celebrar tota la posada en escena. "Estic molt contenta que Abu Mazen [Mahmud Abbas] sigui aquí a Atreju; la seva presència demostra com de central i protagonista ha sigut Itàlia en la difícil crisi del Pròxim Orient i quant pot continuar sent central i protagonista al difícil camí cap a la pau amb la perspectiva dels dos Estats", va afirmar la dretana.
La trobada va tenir lloc en un moment en què els dos líders mostren particular interès a mantenir una relació de proximitat. Meloni busca clarament guanyar protagonisme en el conflicte palestí. Tant que la italiana ha sol·licitat explícitament que el seu país tingui un lloc a la taula de negociacions per a la reconstrucció a Gaza, petició que podria resultar plausible atesa la seva proximitat amb el president Trump.
