El degoteig de casos d’assetjament sexual creix al PSOE: «Això ens mata»
Els presumptes abusos generen «enuig» i «frustració» en la cúpula socialista / L’alcalde de Belalcázar, a Còrdova, dimiteix i el partit està investigant una altra denúncia contra el d’Almussafes, a València
May Mariño
"Se m’ha regirat l’estómac. Quin horror", és la sensació que un alt dirigent de la cúpula socialista confessava després de conèixer-se la renúncia d’un membre de l’Executiva del PSOE en meitat de l’esclat dels casos d’assetjament sexual que està recorrent el partit. Un degoteig continu de casos que genera "enuig" i "frustració", "tristesa" i "ràbia". Però sobretot una sensació de "desconcert".
Molts dels dirigents consultats per aquest diari no entenen què està passant en el seu partit. Se senten "enganyats" per companys en qui confiaven i dels quals no esperaven aquest tipus de comportaments que estan sortint a la llum. Però "després d’allò de Santos Cerdán, que no semblava res, ja m’ho crec tot", reconeix un membre de l’Executiva federal.
Després de l’esclat el juliol del cas Salazar, que va obligar Pedro Sánchez a apartar-lo dels seus càrrecs en el PSOE i en el Govern, en la direcció socialista creien tenir acotat aquest assumpte a una poma podrida. Però la reobertura de l’assumpte per la tardança en el partit d’abordar l’expedient –tancat ahir després de cinc mesos–, provocant fins i tot unes disculpes i assumpció d’errors en primera persona per part del president, ha derivat en un esclat de denúncies, un autèntic ‘Me too’ a les files socialistes que ja s’ha carregat càrrecs públics i situat en el punt de mira a altres tants.
I això ha passat en les últimes hores en què, després de diverses informacions i decisions del partit, als cessaments o sortides de Paco Salazar i Javier Izquierdo de l’Executiva federal, d’Antonio Hernández de la Moncloa i de la direcció del PSOE-A, se suma la marxa de José Tomé com a president de la Diputació de Lugo, de la secretària d’Igualtat del PSOE gallec per no actuar, i la renúncia de l’alcalde del municipi cordovès de Belalcázar. També destaca l’enroc d’Antonio Navarro al capdavant del PSOE a Torremolinos, en relació amb l’única denúncia d’assetjament que actualment està en mans de la Fiscalia. A més, ahir també es va conèixer que Ferraz investiga una denúncia per assetjament sexual i una altra per assetjament laboral contra Toni González, alcalde del municipi valencià d’Almussafes i número dos del partit a la província.
"Més mal que la corrupció"
Des del punt de vista polític, i més amb l’inici del cicle electoral a Extremadura –seguit d’Aragó, Castella i Lleó i Andalusia–, al PSOE reconeixen: "Això ens està matant". "Fa més mal que la corrupció", admeten sense embuts dirigents de diverses federacions socialistes, perquè afecta l’ideari del partit i un electorat –les dones– que no perdona aquest tipus de conductes. Per això la crítica a l’actuació de la direcció en el cas Salazar es va canalitzar per les secretaries territorials d’Igualtat.
A això se li sumen els ecos dels missatges entre Koldo García i l’exministre i secretari d’Organització socialista José Luis Ábalos –tots dos ara a presó a l’espera de judici oral– que van provocar més indignació que la seva corrupció.
Malgrat el cost polític i el mal hi ha qui llegeix alguna cosa positiva en tot el que passa. "La tolerància de les dones a aquests casos ha esclatat i es denuncia". Després d’anys de silenci, i de tapar el que era en alguns casos "un silenci a crits", celebren que les dones hagin fet el pas de no aguantar més. Per això lamenten encara més que no hagin sabut acompanyar les víctimes des de l’inici. El que sí que tenen clar al PSOE és que no admeten "lliçons" d’altres partits perquè en l’Executiva "no s’ha tapat res" sinó que s’ha pecat, diuen, de falta de diligència. Però s’ha actuat, conclouen, i els acusats han deixat la militància, els seus càrrecs, o tenen un expedient obert.
Una idea a què es va aferrar la secretària d’Organització, Rebeca Torró, en la seva compareixença en roda de premsa –la primera des que al juliol va accedir al càrrec després de l’esclat del cas Santos Cerdán– a l’insistir que "s’ha fallat en la comunicació" amb les víctimes, en la celeritat del cas, però que després d’aquesta situació, que va qualificar d’"un abans i un després", "el PSOE serà implacable" i "incansable per continuar construint mecanismes que acabin amb aquesta terrible realitat que alguns s’entossudeixen a negar". Encara més, va remarcar que zero crítiques dels que "neguen la violència masclista i retallen els drets de les dones allà on governen", al·ludint a PP i Vox.
Un missatge en la mateixa línia que el manifestat dissabte passat per Pedro Sánchez, quan va assumir l’error "en primera persona", i que el president s’ha encarregat de reforçar ell mateix internament perquè no decaiguessin els ànims –també està el temor que s’estengui el desànim en la militància–. Perquè, defensen, una cosa és admetre fallades i una altra oblidar que el PSOE, va dir Torró, "ha escrit la història feminista d’aquest país", perquè "avui Espanya és un país feminista gràcies als governs del PSOE, i així continuarà sent".
En aquest esclat de casos molts dirigents socialistes i el mateix Sánchez reconeixen "foc amic". Però insisteixen que aquesta situació no es produiria si abans no hi ha uns "bruts" que pensen amb la "bragueta". No obstant, creuen que el president ha de prendre nota dels moviments a futur i de les penes que s’estan cobrant des d’alguns territoris. És més, lamenten el silenci de Sánchez i demanden actuacions del secretari general del PSOE. El president del Govern té previst comparèixer aquest dilluns per al tradicional balanç anual de l’Executiu.
