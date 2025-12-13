Eleccions a Extremadura
Feijóo augura que Extremadura iniciarà «el canvi» per acabar amb la «degradació» de Sánchez
El líder del PP s’ha mostrat convençut que María Guardiola guanyarà els comicis a Extremadura i la candidata demana també el vot dels socialistes «defraudats»
Carmen Hidalgo Sancho
El municipi de Navalmoral de la Mata, a Càceres, ha sigut l’enclavament escollit pel PP per celebrar un acte públic, en ple equador de la campanya electoral per les eleccions del 21 de desembre a Extremadura. El president del PP, Albert Núñez Feijóo, s’ha mostrat convençut que María Guardiola guanyarà els comicis i aquest triomf suposarà «el primer pas del canvi que necessita aquest país» per acabar amb la «degradació total» que el Govern socialista de Pedro Sánchez ha portat al país i a les institucions.
«Extremadura pot marcar el camí de la resta dels espanyols», ha ressaltat el líder dels populars, que ha tornat a reclamar eleccions a escala nacional «per dignitat, perquè és de justícia i perquè les necessitem». Segons el seu parer, les eleccions extremenyes tindran per objectiu donar a Extremadura «un Govern decent, donar a Espanya una normalitat política i no avalar un Govern inundat de corrupció, de tripijocs i escàndols».
En la seva intervenció, Feijóo ha dit «cínic i hipòcrita» a Sánchez, per haver mirat d’«encobrir els corruptes i masclistes» que hi ha en les seves files, i s’ha preguntat «fins on arriba la degeneració en el PSOE». «Després del que està passant a Espanya els últims dos anys, l’últim mes o fins i tot avui, qualsevol Govern europeu hauria caigut», ha manifestat en al·lusió als diferents casos de corrupció i d’assetjament sexual que s’estan registrant en el PSOE.
Davant aquesta situació, el dirigent popular ha assegurat que qualsevol president hauria «dimitit i demanat perdó». «El sanchisme ha corromput tot el que ha tocat i els espanyols no ens resignarem», ha assegurat el líder popular, que ha insistit que al PSOE l’espera el final i ha de triar entre «un final molt dolorós per a tothom o tallar en sec abans que es continuï danyant més el nostre país».
A escala regional
Ja centrat en les eleccions extremenyes, Feijóo ha demanat també el suport del votant socialista o de qualsevol altre partit per tenir una majoria àmplia que permeti a Guardiola governar en solitari i no depenent de Vox. En aquest sentit, ha expressat que Extremadura viu un moment decisiu i, tot i que hi ha moltes paperetes competint, només hi ha dos projectes: «El d’avançar o el de bloquejar», sense referir-se expressament al partit de Santiago Abascal.
Una vegada més, Feijóo s’ha tornat a referir a Sánchez acusant-lo d’«humiliar» els extremenys i de fer-los «molt mal», al recordar que va ser a Extremadura on es va conèixer que el seu germà es va valer de «padrins» i que va ser aquí on amb els diners de la seva gent s’ha pagat un salari «a un senyor sense anar a treballar», que deia que vivia a Portugal quan residia a la Moncloa. Per això, ha afirmat que el vot al PP és el que «més mal fa» a Sánchez, que «estaria molt disgustat si els populars aconsegueixen governar en solitari».
María Guardiola
«M’agradaria dirigir-me a tots els extremenys que un dia van votar el PSOE, però que avui se senten defraudats per veure en el que s’ha convertit aquest partit», ha traslladat Guardiola als votants socialistes, a qui ha demanat «un vot de confiança» perquè tenen en el PP «una opció seriosa i responsable». «Aquí hi cabeu tots, aquí no es demana a ningú que abaixi el cap davant la corrupció i el masclisme, aquest és un projecte que escolta i que parla de la terra i que compleix els seus compromisos», ha assenyalat. A més, s’ha mostrat convençuda que el PP guanyarà: «Que no hi hagi cap dubte».
D’altra banda, la candidata del PP ha carregat també contra el PSOE extremeny i el seu candidat Gallardo, al qual ha acusat d’actuar com «una sucursal del sanchisme» a la comunitat. Segons el seu parer, Extremadura «no vol corrupció ni tornar al passat», i ha criticat el que ha qualificat com «una situació inèdita al presentar-se un candidat imputat» a la presidència de la Junta. Considera que el socialista suposa «una vergonya per a Extremadura», ja que és un candidat «que menteix, que difama, que insulta, que trepitja els seus propis companys per aforar-se en l’Assemblea d’Extremadura i intentar eludir la justícia».
En el transcurs de les seves paraules, Guardiola també ha reivindicat un feminisme «de fets» davant el que ha qualificat com a «masclisme i hipocresia de part de l’esquerra». En aquest punt, ha criticat la llei del ‘només sí és sí’, el funcionament de les polseres antimaltractament i el silenci davant denúncies de dones en partits d’esquerra. Ha destacat que a Extremadura hi ha «més dones que mai al capdavant dels seus negocis», cosa que ha definit com a «feminisme», ja que ser feminista no només implica «posar-se darrere d’una pancarta».