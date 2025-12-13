Feijóo reclama explicacions al president i un ple extraordinari
El líder del PP critica l’absència de Sánchez al Congrés i demana abordar al Parlament els casos de presumpta corrupció del PSOE
Mariano Alonso Freire
"Espanya no pot passar els seus dies entre batudes, detencions i entrades a la presó de dirigents socialistes mentre Sánchez es tanca a la Moncloa". Així comença un missatge publicat ahir a les xarxes socials pel president del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, en què avança la petició d’un ple extraordinari la setmana que ve al Congrés perquè el cap de l’Executiu comparegui davant dels diputats i ofereixi "explicacions" sobre els diferents casos de presumpta corrupció i abusos sexuals pròxims al PSOE i al Govern.
"En aquest context és inconcebible que pretengui desaparèixer del Congrés fins al febrer", apunta Feijóo en un missatge a la xarxa soial X en què exigeix aquest "ple extraordinari i urgent la setmana que ve" perquè Sánchez comparegui perquè "quedar-se al búnquer sense donar explicacions sobre la corrupció sistèmica del seu Govern no és una opció". "Si altres grups volen normalitzar aquesta situació, són ben lliures de fer-ho. El meu no ho farà. Que comparegui ja", demanda el president del PP. En principi, el ple que es va acabar dijous a la Cambra baixa és l’últim de l’any i l’activitat a l’hemicicle, tret de l’eventualitat d’un ple extraordinari, no es reprèn fins al mes de febrer.
"Descomposició"
Precisament, als socis es va adreçar el dirigent popular des del municipi de Talarrubias, en la seva nova incursió a la campanya electoral a Extremadura. Des d’allà va al·ludir als casos de corrupció i que, segons el seu parer, evidencien que hi ha una situació de "descomposició" que s’ha de parar. "Això no ho aguanta ningú. Els espanyols ja sabem que el Govern ens ha robat però ara no només pretén continuar robant els nostres diners, sinó la nostra decència. I Espanya és un poble decent que té un Govern indecent", va voler insistir el president del Partit Popular.
Per a Feijóo "cal parar l’espiral de corrupció i masclisme que envolta al Govern de Sánchez". I amb aquestes paraules va desafiar els socis de Pedro Sánchez a "no continuar sent còmplices i encobridors" d’aquesta "espiral de delinqüència i corrupció" i recolzar la compareixença urgent del president en un ple extraordinari al Congrés. "Quan tot el teu perímetre més pròxim apareix en sumaris, als jutjats, als tribunals o a la presó, és evident que aquest polític no és de confiança. I Espanya, almenys, ha de disposar del dret a demanar un president que sigui de confiança", va sentenciar des de la comarca de La Siberia extremenya.
Per tal de frenar aquesta "crisi sense precedents", que va descriure com "una espiral inèdita de detencions, de corrupció, de masclisme i d’extorsió", en què cada dia i cada hora que avança confirma la "situació de descomposició" que viu el Govern de Sánchez, Feijóo va demandar una convocatòria d’eleccions per "aturar-ho". "Hem de reflexionar i hem d’obrir un nou període electoral. I això és el que venim demanant al carrer des de fa molt temps", va dir, segons informa Rocío Entonado Arias.
