El futur assalt dels EUA
L’opositora María Corina Machado va sol·licitar dijous des d’Oslo suport internacional per fer caure Maduro. Si Trump hi accedeix, ¿serà Madrid per a Veneçuela el que Miami va ser per a Cuba?
Ernesto Ekaizer
The Washington Post, tot i ser propietat d’un dels magnats que recolza personalment Trump, Jeff Bezos, ha demostrat les últimes setmanes que l’antiga premsa de paper pot provocar maldecaps fins i tot a Trump i posar davant l’abisme el seu secretari de Defensa, Pete Hegseth.
La flota de portaavions desplegada per Trump davant Veneçuela des d’agost ha llançat prop de 25 atacs a petites embarcacions al Carib i al Pacífic. Segons Trump són incursions per defensar els EUA davant el que la nova doctrina de seguretat nacional trumpista anomena "narcoterrorisme".
El Post va obtenir informació i imatges que, en un d’aquests atacs, el 2 de desembre, hi va haver una seqüela al salvar-se dos tripulants, a la superfície de la mar. Segons el diari, l’almirall Frank Bradley, a càrrec de l’operació, va consultar amb el secretari Hegseth què calia fer. Aquest va donar l’ordre de rematar-los. Bradley va complir.
La informació va provocar la protesta de demòcrates i republicans. I és objecte d’una investigació parlamentària. L’argument és que atacar enemics a la deriva a la mar seria un crim de guerra. Com si les 87 persones que van morir en els atacs fins ara no ho fossin. Que Trump no presenta proves. I que els testimonis de les famílies dels pescadors que han sigut víctimes a la regió desmenteixen les seves vinculacions amb el narcotràfic.
Un pas més
El Post va fer dijous, 11 de desembre, un pas més: "Les amenaces de Trump, un eco del canvi de règim avalat per la CIA a l’Amèrica Llatina". Segons va apuntar: "L’escalada sobre Maduro com a objectiu ressuscita la doctrina que ha tingut greus i duradores conseqüències per a les democràcies i economies d’Amèrica". La foto que il·lustrava la informació és la de Henry Kissinger, secretari d’Estat amb Nixon, en visita al dictador xilè Augusto Pinochet, el 1976.
El fet cert és que aquesta és la nova estratègia de Seguretat Nacional de Trump. Dies després de difondre’s el document, Trump informava que una unitat de guardacostes dels EUA havia capturat un vaixell tanc de petroli a la zona, en una farsa d’operació amb suport judicial.
La nova estratègia de Trump oficialitza la doctrina Monroe de 1823 com a guia per actuar a l’Amèrica Llatina. Si al segle XIX l’adversari era Europa, a qui s’havia d’impedir que posés un peu a l’hemisferi sud, el pati del darrere dels EUA, ara es mira de mantenir-ne fora la Xina.
El problema és que la Xina ja hi és. I precisament hi és amb unes fortes inversions a Veneçuela. Trump compta amb una base social i política a Veneçuela. És la que representa María Corina Machado, que ha recolzat els atacs contra els presumptes "narcoterroristes" i ha sol·licitat des d’Oslo, dijous, suport internacional per fer caure Maduro.
El risc d’un enfrontament civil és més que no pas una hipòtesi. I la seva repercussió negativa per a Trump –juntament amb el més que probable deteriorament cíclic de l’economia nord-americana– exigeix certa cautela. Trump s’estimaria més una sortida pactada amb Maduro. Per això hi ha mantingut una conversa telefònica fa algunes setmanes.
The Washington Post ha informat que Trump basa les seves accions a Veneçuela en un memoràndum classificat de l’Oficina d’Assessoria Legal (OLC) del Departament de Justícia. L’argument és que els EUA es troben en un "conflicte armat no internacional" amb les anomenades organitzacions narcoterroristes. Segons aquesta teoria, els atacs es qualifiquen com a part d’un conflicte armat en curs, en comptes d’una nova "guerra", cosa que en aquest últim cas requeriria autorització del Congrés.
Si, en efecte, Trump acudeix a la sol·licitud de María Corina Machado, ¿què passarà a Espanya? Fa mesos que es desenvolupa una campanya mediàtica de la dreta espanyola i veneçolana que adverteix d’una presumpta ordre de detenció de l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero que estaria a punt d’arribar, basada en declaracions de l’excap d’intel·ligència de Veneçuela, Hugo Carvajal, extradit des d’Espanya als EUA.
Aquesta informació no té credibilitat, però circula des de fa mesos. Madrid s’ha convertit en una base política, mediàtica i propagandista del futur assalt al govern veneçolà, com ho va ser Miami per a l’estratègia dels EUA contra la Cuba de Castro. I, segons els passos de Trump, ho pot ser en un grau encara més elevat.
