Illa omple l’agenda de cites amb alcaldes per vincular-los a l’obra del Govern

En 16 mesos, el president s’ha citat amb 120 alcaldes als seus ajuntaments i n’ha rebut a la Generalitat més de 45

Salvador Illa, amb l’alcalde de Folgueroles, Miquel Serra, de Junts. | JORDI BEDMAR / GOVERN

Sara González

Barcelona

L’equip de confiança de Salvador Illa sol descriure la manera de fer del president de la Generalitat com si fos "l’alcalde de Catalunya". Que durant 10 anys ostentés la vara de comandament a la Roca del Vallès, el seu poble natal, impregna la seva manera d’actuar en política. Un passat que té tan present que forma part del seu projecte de Govern intentar que els alcaldes se sentin vinculats a l’obra de la Generalitat amb independència de les sigles per les quals es presenten, a banda també d’aconseguir unes relacions que des del PSC veuen clau per apuntalar la presidència de cara al pròxim cicle electoral.

En els 16 mesos que van de legislatura, Illa ha visitat als seus ajuntaments prop de 120 alcaldes, mentre que n’ha rebut més de 45 al Palau, deixant fora els que han acudit a reunions per gestionar emergències, com la de la pesta porcina africana. Només en l’última setmana, s’ha vist amb vuit, a més de fer dues reunions amb els alcaldes afectats per les restriccions imposades per controlar el virus dels senglars. El president aprofita cada desplaçament més enllà de l’àrea metropolitana, principalment els caps de setmana, per engrossir la seva llista de cites, a més de visitar les comissaries de Mossos d’Esquadra. També la seva agenda entre setmana inclou trobades a soles amb representants municipals que tenen demandes per fer-li.

Per Illa no es tracta només que els alcaldes sentin que s’atenen les seves urgències i necessitats, sinó de projectar territorialment l’acció del Govern. De fet, ha ordenat als vuit delegats de la Generalitat que exerceixin d’ambaixadors de l’activitat governamental per situar el municipalisme en el nucli dur de la presa de decisions.

