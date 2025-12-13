Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
AturPerfumeria ReginaPlans cap de setmanaTorrons viralsPesta porcinaJo Jet i Maria RibotBaxi Manresa
instagramlinkedin

La investigació de la trama Leire esquitxa Correus i dos ministeris

L’UCO reclama documentació a Transició Ecològica i a oficines dependents d’Hisenda, després de la detenció de la ‘lampista’ del PSOE

La investigació de la trama Leire esquitxa Correus i dos ministeris

La investigació de la trama Leire esquitxa Correus i dos ministeris

J. J. FERNÁNDEZ / C. GALLARDO / Á. VÁZQUEZ / T. CALLEJA FLÓREZ

Madrid

Agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil es van personar ahir al Ministeri de Transició Ecològica, dirigit per Sara Aagesen, en el marc de la investigació del cas SEPI. En aquest procediment continuen estan detinguts Leire Díez, qualificada com a lampista del PSOE; l’empresari Antxon Alonso, soci en l’empresa Servinabar de l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán; i l’expresident de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), Vicente Fernández Guerrero. Tots tres imputats passaran aquest dissabte a disposició judicial davant de l’Audiència Nacional.

"El ministeri ha entregat la documentació sol·licitada pels agents amb total col·laboració i transparència", van confirmar a aquest diari fonts del Govern, que van concretar que els agents es van centrar en "dos expedients administratius". Les mateixes fonts van defensar que els expedients aportats "van ser tramitats amb totes les garanties i seguint els procediments habituals establerts", informa David Page.

També hi ha requeriments d’informació en la Direcció General de Patrimoni i en el Tribunal de Recursos Contractuals, dependents d’Hisenda, però no a la seu principal del Ministeri que encapçala María Jesús Montero.

Els agents van reclamar ahir documentació a Correus i a l’empresa pública Cofivacasa, dependent de la SEPI. Fonts pròximes a la investigació insisteixen que no es tracta de registres, sinó únicament de requeriments, que s’uneixen als ja realitzats en tres empreses públiques dependents del Govern de Pedro Sánchez: Sepides, Mercasa i Enusa.

Leire Díez, Antxon Alonso i Vicente Fernández Guerrero van ser arrestats dimecres passat per ordre del titular del Jutjat Central d’Instrucció número 6 de l’Audiència Nacional, Antonio Piña, i en col·laboració amb la Fiscalia Anticorrupció, que miren de determinar si diversos contractes en empreses públiques van ser manipulats en benefici de l’expresident de la SEPI i de les societats d’Antxon Alonso, a qui Koldo García denominava de forma pròxima com "Guipuchi".

En el cas de la coneguda pel fiscal Ignacio Stampa com a ‘lampista’ del PSOE, la seva compareixença se celebra un mes després que, en la seva declaració davant del jutjat d’instrucció número 9 de Madrid, negués haver mantingut relacions amb el Govern de Sánchez i haver estat contractada a les empreses públiques Correus i Enusa per ser militant o excàrrec del PSOE.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents