La jutge de la dana cita a declarar com a testimoni Núñez Feijóo / PP

LAURA BALLESTER

València

La jutge de la dana ha citat a declarar com a testimoni el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. L’associació de víctimes mortals de la dana va sol·licitar a la jutge Nuria Ruiz Tobarra que cités el president del PP per la trucada que va fer a Carlos Mazón el 29 d’octubre del 2024. La magistrada justifica la seva decisió en el fet que el polític, en qualitat de testimoni, podria "donar raó dels comentaris" que el llavors president de la Generalitat Valenciana podria "haver fet" el 29 d’octubre del 2024 "arran de les converses" amb la llavors consellera de Justícia i Interior, Salomé Pradas, investigada en aquestes diligències prèvies, "sobre la informació que anava rebent".

