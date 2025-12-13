Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

CAS SEPI

El jutge deixa lliure Leire Díez, l’expresident de la SEPI i el ‘soci’ de Cerdán al no demanar la fiscal el seu ingrés a la presó

La fiscalia sí que ha reclamat la retirada dels seus passaports, la prohibició de sortir de territori espanyol i que compareguin davant d’un jutjat cada 15 dies

Arxiu – L’expresident de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), Vicente Cecilio Fernández Guerrero, durant una compareixença en la Comissió d’Investigació sobre el cas Koldo, al Senat.

Arxiu – L’expresident de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), Vicente Cecilio Fernández Guerrero, durant una compareixença en la Comissió d’Investigació sobre el cas Koldo, al Senat. / Carlos Luján - Europa Press - Archivo

Tono Calleja Flórez

Madrid

El titular del Jutjat Central d’Instrucció número 6, Antonio Piña, ha deixat en llibertat l’exmilitant del PSOE Leire Díez; l’empresari basc Antxon Alonso, –‘soci’ en l’empresa Servinabar 2000 de l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán–, i l’expresident de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) Vicente Fernández Guerrero, després que la fiscal Elisa Lamelas Oliván no reclamés el seu ingrés a la presó.

No obstant, la representant del ministeri fiscal sí que ha demanat la retirada dels seus passaports, la prohibició de sortir de territori espanyol i compareixences dels tres investigats cada 15 dies davant el jutjat. Dels tres investigats, l’únic que ha prestat declaració davant del jutge Piña ha sigut l’expresident de la SEPI, que ha negat que els fons que va cobrar de l’empresa Servinabar fossin comissions de contractes manipulats.

L’operació de l’UCO prova de determinar si l’expresident de la SEPI Vicente Fernández Guerrero formava part d’una organització criminal que es valia de contractes públics. En la seva compareixença al Senat, celebrada el 22 de juliol del 2025, el senador del PP Francisco Martín Bernabé Pérez va qüestionar la seva fortuna en pisos i en xalets, que va valorar en uns 10 milions d’euros –inclosos habitatges de luxe a Madrid, Sevilla i Marbella–, malgrat que entre el 2017 i el 2024 va declarar uns ingressos que no superaven en total el milió d’euros.

Entre els registres fets durant l’operació policial destaca el del bar La Bola de La Cartuja. L’administrador de l’empresa que regeix l’establiment hoteler i des de fa uns anys és Vicente Fernández. Es tracta d’un negoci amb una àmplia terrassa que es dedica a servir esmorzars i dinars, entre els quals té menú del dia o diferents plats.

