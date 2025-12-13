Noves imatges mostren Epstein amb Trump, Clinton i Woody Allen, i altres
Les fotos, divulgades pels demòcrates, inclouen joguines sexuals fetes servir en pràctiques de dominació, tot i que no hi figuren menors
Idoya Noain
Els demòcrates no deixen que el cas Epstein desaparegui del focus públic, ni tan sols mentre s’espera a la publicació de material de les investigacions sobre el financer i pederasta que s’ha de desclassificar abans del 19 de desembre segons una llei que es va veure empès a firmar el president dels Estats Units, Donald Trump.
Per mantenir aquesta atenció, i nou dies després de publicar imatges de l’illa privada al Carib, els demòcrates que s’asseuen en el Comitè de Supervisió de la Cambra de Representants van fer ahir públiques 19 imatges, de més de 95.000 que diuen haver rebut dels hereus de Jeffrey Epstein.
S‘hi veu l’inversor i abusador sexual amb Trump i també, en una imatge de grup, amb l’expresident Bill Clinton. Hi ha a més imatges d’Epstein amb l’estrateg de la ultradreta Steve Bannon; amb el pare de Microsoft i filantrop, Bill Gates, i amb el fundador de Virgin, Richard Branson. Hi apareix també el cineasta Woody Allen i altres personatges poderosos, incloent Larry Summers, expresident de Harvard i assessor de Clinton i de Barack Obama; l’advocat Alan Dershowitz i Andreu Mountbatten-Windsor, que era llavors Príncep d’Anglaterra.
"Aquestes imatges inquietants plantegen encara més preguntes sobre Epstein i les seves relacions amb alguns dels homes més poderosos del món", van escriure els demòcrates del comitè al compte X, la xarxa social en què han penjat també una carpeta per poder descarregar les fotos.
Sense activitat criminal
Les imatges no mostren cap activitat criminal i no hi ha res que indiqui que cap de les dones retratades sigui menor d’edat. Això, el fet que els demòcrates n’hagin publicat només 19 de les 95.000 rebudes i que hagin protegit la identitat de les dones a les fotos ha fet que els republicans els acusin d’estar intentant crear una "narrativa enganyosa" sobre la relació de Trump amb Epstein. L’actual president dels EUA apareix a tres de les fotos, i només una ja s’havia publicat abans i és d’una festa de Victoria’s Secret a Nova York de l’any 1997.
Les acusacions contra els demòcrates les va llançar, entre d’altres, Abigail Jackson, una de les portaveus de la Casa Blanca. Va dir que els rostres de dones tapats "aleatòriament" en fotos, incloent la que n’apareixen sis amb Trump, responen a l’esforç de l’oposició per perpetuar el que, com el mandatari, va qualificar de "notícia falsa demòcrata".
Malgrat la falta d’indicis de criminalitat, les imatges recorden les estretes relacions que van mantenir els rics i poderosos amb Epstein, un inversor que el 2019 es va treure la vida en una cel·la després de ser imputat amb càrrecs federals per una trama d’explotació sexual de dones joves i menors, perquè ja havia sigut processat una dècada abans amb càrrecs estatals i un tracte molt lax de les autoritats de Florida.
Una altra de les instantànies publicades ahir recull un contenidor amb mostres del "condó Trump", i un cartell que n’assenyalava la venda per 4,50 dòlars. El profilàctic està empaquetat en una funda vermella amb una il·lustració de Trump i la frase: "¡Soc enoooorme!".
El condó és d’una de les col·leccions dels museus Smithsonian, que el descriuen com un objecte de "sàtira política" i que juga amb "el patró de llenguatge i ús de frases enganxoses de Trump". El va llançar el 2016 una botiga d’articles de la llar de Nova York i la propietària, segons va explicar llavors a una publicació local, ho va fer com una broma, no com un homenatge. Va definir la seva empresa com "molt proHillary" Clinton.
Entre les imatges publicades n’hi ha tres de diverses joguines sexuals, incloent-ne algunes que es fan servir en pràctiques de sadomasoquisme, dominació i bondage com el shibari japonès.
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Buenafuente i Sílvia Abril no presentaran les campanades a TVE
- Desarticulen una xarxa criminal liderada per un metge conegut a les xarxes que traficava amb medicaments il·legals i dopants
- Dos Guàrdies Civils fora de servei salven un home que es trobava en estat greu a l'interior d'un cotxe a Sallent
- El restaurant TemPo de Manresa tancarà el 28 de desembre
- Sembla la Sagrada Família, però és en un petit poble de Tarragona: una joia modernista d'un deixeble de Gaudí que per poc no arriba a existir
- El grup Casablanca adquireix la cocteleria Glaç de Manresa
- Ernest Larroya munta una Trobada de Bateries per La Marató: 'El meu pare es va morir de càncer i jo volia aportar el meu granet de sorra a Manresa