Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
AturPerfumeria ReginaPlans cap de setmanaTorrons viralsPesta porcinaJo Jet i Maria RibotBaxi Manresa
instagramlinkedin

El Papa demana als espies que no "intimidin" polítics ni periodistes

El papa Lleó XIV, a Beirut. | ALESSANDRO DI MEO / EFE

El papa Lleó XIV, a Beirut. | ALESSANDRO DI MEO / EFE / ALESSANDRO DI MEO

Irene Savio

Roma

En una peculiar audiència amb agents dels serveis secrets italians, Lleó XIV es va treure ahir alguna pedra de la sabata. Així, el Papa nord-americà i peruà va advertir de la necessitat de vigilar "amb rigor" perquè la informació més sensible i confidencial "no sigui utilitzada per intimidar, manipular, fer xantatge o desacreditar" polítics, periodistes o altres actors de la societat civil. "Això val també per a l’àmbit eclesiàstic", va remarcar.

De fet, segons va revelar, la mateixa Església catòlica és "víctima" a diversos països "de serveis d’intel·ligència que actuen amb finalitats que no són bones", vulnerant la seva llibertat. Amb això, va voler recordar que la seguretat nacional ha de garantir "els drets de les persones, la seva vida privada i familiar, la llibertat de consciència i d’informació, i el dret a un judici just".

Requisits ètics

El problema és que "en determinades circumstàncies difícils, quan el bé comú sembla més necessari que totes les altres coses", es corre "el risc d’oblidar aquest requisit ètic i, per tant, no sempre és fàcil trobar un equilibri", va opinar. No obstant, cap activitat d’intel·ligència ha de deixar mai de respectar la dignitat i els drets de cada individu", va precisar el Papa. Aquests riscos, va continuar, han d’avaluar-se sempre i exigeixen una alta moralitat tant per als que es preparen per assumir el treball de l’espionatge. Més encara quan "l’arribada de tecnologies noves i cada vegada més avançades ens ofereix més oportunitats, però alhora ens exposen a perills constants".

"L’intercanvi massiu i continu d’informació ens exigeix ser vigilants i crítics davant diversos temes vitals: la distinció entre la veritat i les notícies falses, l’exposició indeguda de la vida privada, la manipulació dels més vulnerables, la lògica del xantatge i la incitació a l’odi i la violència", va afegir.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents