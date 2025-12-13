El PSOE, a la baixa en plena crisi i el PP s’estanca, segons el CIS
La direcció de Sumar es reuneix per analitzar la situació i conclou que es "necessita un nou Executiu per impulsar mesures socials"
May Mariño
En un moment de la legislatura crític per al PSOE, assetjat per escàndols de corrupció i denúncies d’assetjament sexual, l’últim baròmetre de l’any del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) reflecteix que Pedro Sánchez continua perdent pistonada i reduint el seu avantatge sobre el PP. Els populars, no obstant, no acaben de capitalitzar prou la situació del Govern, tot i que sí que veuen com Vox ha frenat la seva progressió després de tres mesos pujant. Aquest és el primer sondeig que elabora el CIS després de l’ingrés a presó de l’exministre socialista José Luis Ábalos, les denúncies per assetjament sexual en el si del PSOE i la inhabilitació al ja exfiscal general de l’Estat Álvaro García Ortiz. L’enquesta coincideix, a més, amb l’equador de la campanya de les eleccions autonòmiques a Extremadura, amb unes perspectives que són favorables per al PP i adverses per als socialistes.
Segons l’enquesta de desembre, el PSOE guanyaria les eleccions generals amb el 31,4% dels vots, el que significa que l’últim mes ha perdut 1,2 punts i que des d’octubre s’ha deixat tres punts i mig en els sondejos del CIS. L’avantatge respecte al PP ha passat a ser ara de 9 punts per aquest nou desgast de Sánchez, ja que Alberto Núñez Feijóo repeteix en el 22,4% dels sufragis que ja tenia al novembre. L’alleujament per als populars és que Vox ha deixat de créixer i se situa al 17,2% de les paperetes, 1,2 punts menys que el mes passat i a cinc punts del PP. Sumar millora set dècimes i es col·loca al 7,8% dels vots i Podem es queda al 4,1%.
ERC aconseguiria el 2,1% dels vots després de perdre una dècima l’últim mes i superaria Junts, que es deixa tres dècimes més i baixaria fins al 0,8% dels suports. Molt a prop del partit de Carles Puigdemont, irromp en el CIS Aliança Catalana, el partit d’extrema dreta independentista, amb el 0,5% dels sufragis.
Sumar anota un "punt d’inflexió" en la legislatura i endureix el discurs respecte al soci majoritari del Govern. La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, va demanar comparèixer a Pedro Sánchez i el va apressar a emprendre un "canvi profund a l’equip de Govern", al considerar que "així no pot seguir". Un avís que arriba després del degoteig de suposats casos de corrupció i d’assetjament sexual que afecten les files del PSOE i que estan esquitxant també el Govern i empreses públiques.
"S’han acabat les reflexions, s’han acabat els canvis i les reformes cosmètiques. Hi ha un punt i a part i toca actuar", va llançar Díaz en declaracions a La Sexta en què també va reclamar una auditoria "immediata" de totes les empreses de la SEPI després de la detenció del que va ser president d’aquest hòlding públic Vicente Fernández, anomenat per María Jesús Montero el 2018. La líder de Sumar va considerar que "el Govern s’ha de reformular de manera radical i va apressar Sánchez a comparèixer: "Estar -se callat no ens està ajudant a ningú. La ciutadania mereix respecte", va defensar, i va afegir: "Sánchez ha de donar explicacions i prendre decisions en aquest moment. S’ha acabat". Díaz va apuntar a més que ja "no val resignar-se, no fer res i quedar-se". "Governar no és resistir, molt menys ara", va apuntar.
A més, va advertir que si ella fos la presidenta "estaria compareixent" per "canviar el Govern de dalt a baix" i presentar un programa "de mínims públic, de regeneració democràtica per la decència i en defensa dels drets humans". "I començar a actuar", va apuntar. Unes paraules que, segons fonts de la Moncloa, reben a l’ala socialista de la coalició amb "tranquil·litat" i sense més canvis en l’horitzó que els que Sánchez ja tenia previstos per les convocatòries d’eleccions autonòmiques.
