L’heroic vianant que ha desarmat un dels terroristes de Sydney: un fruiter de 43 anys anomenat Ahmed
El vianant que s’ha llançat sobre un dels assaltants ha resultat ferit en el forcejament i ha estat hospitalitzat per ser intervingut, segons mitjans australians
El Periódico
Entre les dures imatges de l’atac terrorista en una platja de Sydney que ha causat almenys 16 morts i 40 ferits, destaca el vídeo en què es veu un vianant llançar-se sobre un dels terroristes que disparava amb un fusell i aconseguir arrabassar-li. En la gravació que s’ha difós, el vianant s’abraona sobre el coll del tirador per impedir que continuï disparant contra els assistents a la festa jueva que se celebrava a la platja de Bondi i, després de forcejar amb l’assaltant, el desarma. A continuació, apunta amb l’arma cap al terrorista, sense arribar a obrir foc. Després, deixa el fusell recolzat en una palmera i aixeca les mans, mentre l’atacant recula fins al pont on es parapetava l’altre agressor.
Els mitjans australians han qualificat d’“heroi” el ciutadà que ha mostrat el coratge de llançar-se sobre el tirador. Segons les primeres informacions, el protagonista de la valenta acció es diu Ahmed al Ahmed, té 43 anys i és propietari d’una fruiteria a Sutherland, una localitat al sud de Sydney, segons ha revelat el portal local News.com.au.
El vianant, que és pare de dos fills, va resultar ferit en l’atemptat. Segons ha explicat el seu cosí al canal local 7News, Al Ahmed va rebre l’impacte de dos trets mentre s’enfrontava al tirador. El vianant ha estat hospitalitzat per ser operat de les lesions que ha patit, ha explicat el familiar, que ha afegit que Al Ahmed no té experiència en el maneig d’armes i que, simplement, va decidir intervenir en ser testimoni de l’acció criminal.
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha comentat l’acció de la “persona molt, molt valenta que es va llançar i va atacar de front un dels tiradors i va salvar moltes vides”. “Tot el meu respecte per aquest home que va fer això”, ha afegit.
De la mateixa manera, Chris Minns, primer ministre de l’estat de Nova Gal·les del Sud, va elogiar la gesta d’Al Ahmed davant dels periodistes. “Aquest home és un autèntic heroi”, va dir. “I no tinc cap dubte que hi ha moltes, moltes persones vives aquesta nit gràcies a la seva valentia”, va assegurar. En comentar les imatges, Minns va negar amb el cap i va afegir: “Increïble. És l’escena més increïble que he vist mai: un home acostant-se a un tirador que havia disparat contra la comunitat i desarmant-lo tot sol. Posant en risc la seva pròpia vida per salvar la d’innombrables persones”.
Supervivents de l’Holocaust, víctimes de l’atemptat
Tot i que la policia encara no ha fet públics els noms de les víctimes mortals, algunes famílies han confirmat les defuncions als mitjans de comunicació.
Alex Keytman, supervivent de l’Holocaust i originari d’Ucraïna, és una de les víctimes mortals del tiroteig a la platja de Bondi, segons ha explicat al diari The Australian la seva dona, que també es trobava a la celebració de Hanukkà a Sydney.
El rabí d’origen britànic Eli Schlanger, de 41 anys i pare de cinc fills —l’últim d’ells nascut a l’octubre—, també ha mort en la massacre, ha confirmat un familiar a la BBC.
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Desarticulat el grup criminal que era el principal distribuïdor de cocaïna a l'Anoia
- Per quin motiu dijous sonaran sirenes a vuit municipis del Berguedà i el Bages?
- Amb aquest truc enginyós ja no malgastaràs més paper higiènic
- Les cinc claus per les quals les paraules de Buenafuente sobre la seva salut són un exemple a seguir
- Tallen 13 anys d’estadística de comerç tancat i obert al barri vell de Manresa fins que resulti positiva
- Buenafuente i Sílvia Abril no presentaran les campanades a TVE
- La germandat de Montserrat de Sevilla viu amb gran emoció la trobada amb la Moreneta