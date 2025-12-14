L’H, CENTENARI COM A CIUTAT | ELS ALCALDES ANTERIORS
Celestino Corbacho: "Toca treballar al nord, on ha arribat gent més pobra que abans"
El segon alcalde després de la Transició va ser al capdavant de l’Ajuntament de l’Hospitalet entre el 1994 i el 2008, any en què va ser nomenat ministre de Treball en el Govern de Rodríguez Zapatero.
Sara González
¿Com definiria la seva etapa com alcalde de la ciutat?
Com la del gran projecte de canvi i de transformació. No només urbanística, sinó també social. La plaça d’Europa la vaig concebre com el gran pol que portaria activitat econòmica i que afavoriria l’impuls d’una millora dels serveis per als ciutadans. La meva etapa va estar presidida per la inauguració de multitud de poliesportius, escoles infantils i centres per a la gent gran i la urbanització de barris.
¿Quin problema va voler resoldre i segueix encara pendent?
La immigració i la inseguretat. L’any 2000, hi havia el 4% d’immigració, era molt poc, però de sobte vam tenir una pujada i vam arribar a situar-nos en el 20%. Vam haver de fer que les persones que havien arribat es trobessin a casa seva, però, alhora, que els que ja estaven veiessin que aquest fenomen no els tenia per què perjudicar.
¿Li preocupa l’actual ascens de l’extrema dreta?
Quan es fa política des dels extrems, sol anar al traç gruixut. En moments d’incertesa, molta gent aposta pels extrems. Jo crec que la solució per al futur està en la centralitat de la societat i de la política.
¿Qui ocupa aquesta centralitat en aquests moments a la ciutat?
El PSC, sobretot, ha d’aspirar a ser la centralitat, intentar que els seus vots no siguin únicament els de la seva tribu.
¿Prioritzar l’economia de la ciutat ha anat en detriment de la reducció de desigualtats?
No, crec que al contrari. El que ha passat a la zona nord és que hi ha hagut una substitució de la població que havia vingut de la primera migració, en els anys 60 i 70, per una altra que ha arribat en els últims 10 anys i que és més pobra. Llavors, la demanda i la necessitat dels serveis socials són més grans. Cal incrementar l’atenció social.
¿Creu que hauria de ser la principal urgència de l’actual alcalde?
Si em permet l’alcalde, li donaria un petit consell: que no prengui com a mirall la zona sud. Vaig llegir fa poc unes declaracions seves molt encertades, en què deia que la zona nord té un problema d’envelliment de l’habitatge, de massificació i de renda per càpita.
¿Li demana consells l’alcalde?
Tenim molt bona relació i en tinc una bona opinió.
¿Com és la seva relació amb Núria Marín?
Millor que no parlem d’ella.
En tot cas, ¿està satisfet amb el relleu que li va fer?
No.
¿Per què?
Marín va fer una excel·lent tasca com a primera tinenta d’alcaldia. Si avui tornés a ser alcalde, segurament la tornaria a anomenar. Però després, quan va ser alcaldessa, va tenir fallades importants. No només en la relació humana, sinó en no ser capaç d’identificar quins eren els reptes i els grans problemes de futur de la ciutat.
