A Sydney
Almenys 10 morts i 12 ferits en un atac durant una festa jueva a la platja australiana de Bondi
La policia confirma dos detinguts mentre el primer ministre Albanese descriu «escenes impactants i angunioses»
El president d’Israel denuncia un «vil atac terrorista» contra els assistents a una celebració de la festa de la Hanukkà a la platja
EP
Almenys 10 persones han mort i 12 han resultat ferides en un atac a trets efectuat per almenys dos assaltants –un d’ells, mort durant la resposta policia; l’altre, detingut– que ha tingut lloc durant una celebració del començament de la festivitat jueva de la Hanukkà a l’extrem nord de la platja.
Les forces de seguretat han confirmat a la cadena ABC el balanç inicial en una primera estimació sobre les conseqüències del tiroteig, del qual ha informat en un primer moment la policia de l’estat de Nova Gal·les del Sud cap a les 09.45, hora a l’Espanya peninsular i les Balears. Poc després, la policia ha anunciat almenys dos homes detinguts, un d’ells finalment confirmat com a mort.
El primer ministre del país, Anthony Albanese, ha emès un comunicat en el qual lamenta les «escenes impactants i angunioses» que estan arribant de Bondi i ha confirmat ferits després del succés.
«La policia i els serveis d’emergència estan treballant sobre el terreny per salvar vides. Les meves condolences estan amb cada persona afectada. Estem treballant amb la policia de Nova Gal·les del Sud i brindarem més actualitzacions a mesura que es confirmi més informació», ha manifestat.
Condemna d’Israel
La platja, destaquen, era en part escenari d’una celebració de la festivitat jueva de la Hanukkà, que comença aquest diumenge. Tot i que les autoritats australianes encara no han vinculat directament el succés a l’esdeveniment, el president d’
, Isaac Herzog, ha denunciat un «vil atac terrorista contra els jueus que estaven encenent les primeres espelmes de la Hanukkà a la platja de Bondi».
«El nostre cor està amb ells. El cor de tota la nació d’Israel batega amb força en aquest precís moment, mentre orem per la recuperació dels ferits, orem per ells i preguem pels qui han perdut la vida», ha manifestat en un comunicat oficial.
«Reiterem la nostra alerta una vegada i una altra al Govern australià perquè actuï i lluiti contra l’enorme onada d’antisemitisme que assola la societat australiana», ha conclòs.
També ha reaccionat la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, que ha vinculat el que ha passat a la celebració. «M’he quedat horroritzada al veure les imatges que apareixen del terrible atac a tanta gent a Bondi Beach mentre comencen les celebracions de la Hanukkà», ha indicat en el seu compte d’X.
«Tots els meus pensaments estan amb les víctimes i la comunitat jueva en general a Austràlia i més enllà», ha afegit.
