Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
AturPerfumeria ReginaPlans cap de setmanaTorrons viralsPesta porcinaJo Jet i Maria RibotBaxi Manresa
instagramlinkedin

Lideratge

ERC recupera l’estabilitat un any després de l’elecció de Junqueras

Imagen del grupo de ERC en el Parlament, con Jové y Junqueras en primera línea.

Imagen del grupo de ERC en el Parlament, con Jové y Junqueras en primera línea. / Andreu Dalmau / EFE

Quim Bertomeu

Barcelona

Es compleix el primer any del congrés d’ERC que va tornar Oriol Junqueras al lideratge, el punt àlgid d’una batalla interna pel control del partit que va desencadenar un cru enfrontament entre faccions. Un procés marcat per acusacions pujades de to, whatsaps filtrats, informes interns que de sobte veien la llum pública i crítiques encreuades sense filtre a través de les xarxes socials. 365 dies després, el partit ha recuperat l’estabilitat i ha deixat enrere aquell combat fratricida, però continua buscant una pau interna duradora. Hi ha algunes ferides que continuen obertes.

Després de recuperar el tron el 14 de desembre del 2024, Junqueras va aconseguir apaivagar la tensió interna fonamentalment amb dos moviments. En primer lloc, va mantenir en els càrrecs institucionals destacats noms del partit que s’hi havien enfrontat pel poder. En van sobresortir dos: Josep Maria Jové va continuar com a líder d’ERC al Parlament i l’exconsellera Teresa Jordà com a número dos al Congrés. Això va evitar que els crítics amb el junquerisme podrien parlar de purga, malgrat que Junqueras sí que va relegar altres noms com el de Marta Vilalta.

En segon lloc, l’equip de Junqueras es va centrar a intentar recuperar el suport de les 13 federacions regionals amb què s’estructura el partit, que també van obrir un procés de renovació. Després de molts quilòmetres recorreguts, en van aconseguir decantar deu a favor seu i dues més van pactar amb els crítics executives regionals de consens. Només hi va haver una federació que va elegir una direcció obertament hostil a Junqueras, la de Barcelona, que avui dia continua sent notícia per la seva crisi interna.

En la direcció fan un balanç positiu d’aquest primer any. "La militància ha superat molt clarament aquella etapa. Tothom pensa en les municipals", afirmen fonts de l’executiva. Defensen que en aquest temps han aconseguit poder redreçar el rumb d’ERC.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents