Tempesta judicial i política
Feijóo diu que Extremadura marcarà el final de Sánchez
El líder del PP acusa el president d’«encobrir els corruptes i els masclistes»
Guardiola demana el vot dels socialistes "defraudats"
Carmen Hidalgo Sancho
El municipi de Càceres de Navalmoral de la Mata va ser ahir l’enclavament triat pel PP per celebrar un acte públic, en ple equador de la campanya electoral per les eleccions del 21 de desembre a Extremadura. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, es va mostrar convençut que María Guardiola guanyarà els comicis i aquest triomf serà "el primer pas del canvi que necessita aquest país" per posar fi a la "degradació total" que el Govern socialista de Pedro Sánchez ha portat al país i a les institucions.
"Extremadura pot marcar el camí de la resta dels espanyols", va ressaltar el líder dels populars, que va tornar a reclamar eleccions a tot l’Estat espanyol "per dignitat, perquè és de justícia i perquè les necessitem". Segons creu, les eleccions extremenyes tindran per objectiu donar a Extremadura "un govern decent, donar a Espanya una normalitat política i no avalar un Govern de corrupció, tripijocs i escàndols".
En la intervenció, Feijóo va dir "cínic i hipòcrita" a Sánchez, per haver mirat d’"encobrir els corruptes i masclistes" que hi ha a les seves files, motiu pel qual s’ha de demanar "fins on arriba la degeneració al PSOE". "Després del que passa a Espanya els últims dos anys, l’últim mes o fins i tot avui, qualsevol govern europeu hauria caigut", va manifestar en al·lusió als casos de corrupció i d’assetjament sexual que es registren al PSOE.
Davant aquesta situació, el dirigent popular va assegurar que qualsevol president hauria "dimitit i demanat perdó". "El sanchisme ha corromput tot el que ha tocat i els espanyols no ens hi resignarem", va afirmar el líder popular, que va insistir a dir que al PSOE l’espera el final i que ha de triar entre "un final molt dolorós per a tothom o tallar en sec abans que no es deteriori més el nostre país".
En l’àmbit regional
Ja centrat en les eleccions extremenyes, Feijóo va demanar el suport del votant socialista o de qualsevol altre partit per tenir una majoria àmplia que permeti a Guardiola governar en solitari i no depenent de Vox. En aquest sentit, va expressar que Extremadura viu un moment decisiu i, tot i que hi ha moltes paperetes competint, només hi ha dos projectes: "El d’avançar o el de bloquejar", sense referir-se expressament al partit de Santiago Abascal.
Una vegada més, Feijóo va tornar a referir-se a Pedro Sánchez per acusar-lo d’"humiliar" tots els extremenys i de fer-los "molt de mal", per recordar que va ser a Extremadura on es va saber que s’havia "endollat" el seu germà i que va ser aquí on amb els diners de la seva gent s’ha pagat un salari "a un senyor sense anar a treballar", que deia que vivia a Portugal quan residia al palau de la Moncloa. Per això va afirmar que el vot al PP és el que "més mal fa" a Sánchez, que "estaria molt disgustat si els populars aconsegueixen governar en solitari".
Gallardo: «Em fa fàstic»
«Al PSOE no hi caben ni els masclistes, ni els abusadors, ni els bavosos». Amb aquesta contundència es va expressar ahir el secretari general del PSOE extremeny i candidat a presidir la Junta d’Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, a preguntes dels mitjans sobre els casos recents de presumpte assetjament comesos per socialistes de diversos punts del país.En aquest sentit, va afegir: «Si hi ha cap home més» en la formació que hagi comès abús, que demani la baixa. «Em fa fàstic que hi hagi a les files del PSOE homes que abusin de les dones, que les assetgin. No són companys meus», va lamentar el líder dels socialistes de la regió.
