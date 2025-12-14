Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Junqueras dubta que "qui abusa" pugui "regenerar la democràcia"

Oriol Junqueras

Oriol Junqueras / ARNAU MARTÍNEZ / ACN

Carlota Camps

Barcelona

El degoteig de casos d’assetjament sexual de dirigents del PSOE a diversos punts d’Espanya, així com les últimes detencions per presumptes casos de corrupció que afecten el partit, han obligat els socis parlamentaris de Pedro Sánchez a apujar el to. "Els que abusen i es corrompen no poden regenerar la democràcia", va dir el líder d’ERC, Oriol Junqueras, ahir al matí en un missatge a les xarxes socials.

Junqueras va assenyalar que la corrupció és "sistèmica i estructural" a l’Estat, una situació que assegura que ha afectat el PP, el PSOE i també altres àmbits. Però, davant aquest fet, va reclamar "fets i compromisos ferms" per "democratitzar estaments als quals la democràcia no ha arribat" i "per acabar amb qualsevol forma d’assetjament sexual i de corrupció". "Frenar l’extrema dreta i la dreta extrema és, sempre, un deure irrenunciable, però no s’aconsegueix només proclamant-ho, sinó demostrant que som millors", va advertir el president dels republicans.

Crítiques internes

L’avís de Junqueras arriba després d’una setmana crítica en les files socialistes. A les detencions de l’exmilitant del PSOE Leire Díez, l’expresident de la SEPI Vicente Fernández i l’empresari Antxon Alonso, soci de Santos Cerdán, s’hi afegeix un autèntic me too a les files socialistes que ja s’ha carregat càrrecs públics i n’ha situat d’altres en el punt de mira.

El degoteig de casos arriba després de les crítiques internes per la gestió del cas Paco Salazar l’estiu passat. Sánchez el va apartar dels càrrecs dins de la formació i del Govern, però la tardança en l’abordatge de l’expedient –tancat divendres després de cinc mesos– ha derivat en un esclat de denúncies a diversos punts d’Espanya.

