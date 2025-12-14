Tempesta judicial i política
Koldo, la ‘lampista’ i la SEPI, tres trames que se solapen
Els casos de presumpta corrupció que investiguen els tribunals i que han portat Santos Cerdán, José Luis Ábalos i Koldo García a trepitjar la presó s’han convertit en un embolic en què s’entremesclen personatges, trames i empreses fins i tot de titularitat pública.
Ángeles Vázquez
Víctor de Aldama, empresari.
Està considerat el "nexe corruptor" de la trama. La seva sort va canviar el novembre del 2024 quan va decidir col·laborar amb la justícia, cosa que li va permetre sortir de la presó i començar a amenaçar el Govern amb diverses proves de tripijocs en l’adjudicació d’obres, que el Suprem analitza. És qui va buscar el favor de Koldo García i d’Ábalos per aconseguir vendre les mascaretes de Soluciones de Gestión, l’adjudicació d’obres a qui ell indicava o una llicència per a Villafuel, cosa que enllaça el cas Koldo amb el frau d’hidrocarburs en què està imputat. S’enfronta a una petició de 7 anys de presó en la peça que jutjarà el Suprem per la compra de mascaretes per organismes dependents de Transports.
Koldo García Izaguirre.
Santos Cerdán va ser qui el va presentar a Ábalos, qui el va contractar de xòfer i el va acabar convertint en el seu assessor. Era considerat "un àlter ego" del ministre i la seva paraula tenia la mateixa validesa. Segons les acusacions, Aldama li pagava 10.000 euros mensuals perquè li proporcionés els contactes amb el Govern que necessitava per als seus negocis, com ara la venda de mascaretes i l’obtenció d’una llicència d’operador majorista per a Villafuel. S’enfronta a una petició de 19 anys i mig de presó en la primera peça que anirà a judici: la compra de mascaretes.
José Luis Ábalos, exministre de Transports, diputat per València (ara suspès).
S’enfronta a una petició de 24 anys de presó per part d’Anticorrupció, que les acusacions populars eleven a 30, només pels delictes presumptament comesos per la compra de mascaretes portades a terme en organismes dependents de Transports. Li atribueixen el cobrament de comissions i el gaudi de pisos proporcionats per la trama de Víctor de Aldama per aconseguir el seu favor en el Consell de Ministres, que és el que s’investiga en el cas Koldo. La trama d’Aldama en hidrocarburs també l’ha esquitxat per haver cobrat presumptament comissions per les seves gestions perquè Villafuel aconseguís una llicència. Aquesta setmana ha sigut suspès de diputat pel seu processament.
Santos Cerdán, secretari d’Organització del PSOE entre el 2021 i el 2025.
Va sortir de la presó madrilenya de Soto del Real el 19 de novembre, després d’haver estat cinc mesos pres. El jutge del Suprem Leopoldo Puente el situa en la direcció de la presumpta organització criminal investigada per manipular adjudicacions d’obra pública. Els investigadors li atribueixen el 45% de Servinabar, l’empresa del seu amic Antxon Alonso, que se situa en l’origen de la presumpta trama de corrupció investigada per manipular adjudicacions a canvi de suposades comissions.
Joseba Antxon Alonso Segurrola, administrador únic de Servinabar 2000.
Fins que ha esclatat el cas SEPI, Antxon Alonso estava imputat en el cas Koldo com a administrador de Servinabar, l’empresa en què els investigadors situen l’origen de la trama presumptament liderada pel seu amic Santos Cerdán. Tots dos van compartir pis a Madrid que pagava la societat navarresa. Guardava al seu domicili el contracte privat pel qual l’expolític socialista adquiria el 45% de l’empresa. Va néixer al mateix poble que Arnaldo Otegi i li atribueixen haver ajudat Cerdán a aconseguir el suport del PNB i Bildu perquè el PSOE arribés al Govern mitjançant la moció de censura del 2018.
Leire Díez, exmilitant socialista i exregidora de Vega de Pas (Cantàbria).
La considerada lampista del PSOE pel fiscal Ignacio Stampa va ser responsable de comunicació d’ENUSA (empresa pública dependent de la SEPI) i, entre el 2022 i el 2024, directora de Filatèlia i Relacions Institucionals de Correus. Al primer procediment, en què el jutge Arturo Zamarriego la investiga per intentar "malbaratar" instruccions judicials, n’hi acaba d’afegir un altre, pel qual ha sigut detinguda juntament amb l’expresident de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) Vicente Fernández i l’amo de Servinabar, Antxon Alonso, per presumptes irregularitats en adjudicacions de contractes públics.
L’empresari Alejandro Hamlyn.
Leire Díez s’hi va reunir per mitjà d’una videoconferència, que va ser enregistrada. Quan es va fer pública, va donar origen a l’anomenat cas Fontanera. S’hi sent la llavors militant socialista demanar a l’empresari informació per mirar de desacreditar el número dos de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, el tinent coronel Balas, i diversos fiscals. L’Audiència Nacional va condemnar la seva companyia Hafesa Energía i 14 persones per un frau fiscal en concepte d’IVA d’hidrocarburs de 154 milions entre el 2016 i el 2019. Ell no va ser jutjat perquè es trobava a Dubai.
L’empresari Javier Pérez Dolset.
Fundador de la tecnològica Zed Worldwide i que és investigat per la Fiscalia Anticorrupció per un presumpte perjudici patrimonial xifrat en més de 100 milions, arran de la fallida de la companyia. L’acusa de frau en subvencions públiques, insolvència punible i desviació de fons, delictes pels quals va entrar en presó preventiva el 2017 i en va sortir després de pagar 60.000 euros. Està imputat en el cas Fontanera, per la seva participació en les reunions mantingudes per Leire Díez per buscar desacreditar Balas i el fiscal que l’ha investigat, José Grinda, i el seu cap en Anticorrupció, Alejandro Luzón.
L’expresident de la SEPI Vicente Fernández Guerrero.
Nomenat el 2018 al capdavant de la SEPI, va plegar un any i cinc mesos després, al ser imputat en el cas Aznalcóllar, del qual ha sigut absolt. Després es va incorporar com a assessor extern de Servinabar, que els investigadors situen en el centre de la trama de la presumpta corrupció d’adjudicacions.
