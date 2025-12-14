L’alcalde d’Almussafes abandona el PSPV, però continuarà com a regidor
El partit exigeix a González la baixa com a militant per les denúncies per assetjament
L. Ballester / J. L. García / A. Garcia / D. A. San José
L’alcalde d’Almussafes, Toni González Rodríguez, va anunciar ahir, "després d’una profunda reflexió" juntament amb els "companys de l’Agrupació Socialista d’Almussafes", que cessa en "tots els càrrecs orgànics" i que sol·licita la suspensió "de militància al PSOE". González Rodríguez va ser fins ahir vicesecretari general de Polítiques Institucionals i Coordinació Territorial dels socialistes de la província de València, que encapçala Carlos Fernández Bielsa.
"Aquesta decisió tan dolorosa –assenyala el regidor– em permetrà defensar l’honorabilitat enfront de la denúncia falsa que he rebut sense que això comporti un perjudici per al partit, en el qual milito des de fa dècades i que porto al fons de tot del cor", va explicar en un breu comunicat en el seu compte de Facebook.
Toni González Rodríguez va assegurar que "continua treballant des de l’alcaldia pels veïns d’Almussafes, ara però des del Grup Mixt Municipal, encapçalant el govern local i fent realitat el projecte que els veïns d’Almussafes van recolzar massivament a les urnes". González governa Almussafes amb una majoria molt àmplia, amb vuit regidors i amb Compromís (tres regidors) i el PP a l’oposició.
La secretària general del PSPV-PSOE, Diana Morant, acabava de demanar-li que cessés en els seus càrrecs orgànics i institucionals en un acte juntament amb professionals sanitaris, societat civil i representants polítics, en el fòrum sobre sanitat organitzat pels socialistes valencians.
Ferraz investiga dues denúncies per assetjament sexual i laboral de l’alcalde d’Almussafes, Toni González, que també és vicesecretari general de Polítiques Institucionals i Coordinació Territorial dels socialistes de la província de València, que encapçala Carlos Fernández Bielsa, i membre de l’executiva de país que dirigeix Diana Morant com a vocal. González és un dels referents de l’abalisme després de la caiguda de l’exministre José Luis Ábalos.
