L’extrema dreta europea veu bé les invectives del líder dels EUA
Irene Benedicto
La nova estratègia de seguretat nacional dels Estats Units no només descriu Europa com una civilització a punt del col·lapse, també reafirma els vincles que Donald Trump manté amb l’extrema dreta europea des del seu primer mandat, unes aliances que avui considera l’única esperança del continent i aliades per avançar la seva agenda. Però tot i que aquestes formacions comparteixen bona part de l’ideari trumpista –sobretot en immigració–, han acollit l’elogi amb matisos. Si bé celebren l’ofensiva contra les estructures de la UE, la ingerència nord-americana xoca amb l’ultranacionalisme que ells mateixos fomenten.
"Trump creu que només atacant aconseguirà el que vol, però s’equivoca", assegura a EL PERIÓDICO George Lombardi, exassessor de campanya de Donald Trump. "Hi ha gent en el seu equip que sí que entén el que passa a Europa, però Trump no els escolta", afegeix aquest empresari i filantrop italoamericà, resident a Palm Beach, on alterna sovint amb el president. Segons el seu parer, el mandatari es beneficiaria de seguir el criteri del seu secretari d’Estat, Marco Rubio. Tanmateix, contrasta, el seu cercle immediat està restringit a figures lleials, moltes de la seva pròpia família, que no li porten la contrària.
Els buròcrates
Lombardi insisteix que el missatge de Washington s’ha de llegir en clau institucional. "Tothom, des de Nigel Farage al Regne Unit fins a Giorgia Meloni a Itàlia, sap que no és un atac a ells ni als ciutadans europeus, sinó a les institucions de la UE. Els únics que s’han d’ofendre són els buròcrates", sosté, i assegura que així ho han rebut els líders ultraconservadors europeus amb els quals manté contacte. Per això, insisteix, hi continua havent "ganes de col·laboració en antiterrorisme, defensa i indústria", segons aquest exassessor.
