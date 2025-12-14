Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’UCO investiga si Fernández Guerrero va cobrar comissions

El expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Cecilio Fernández Guerrero, a la salida de la Audiencia Nacional

Tono Calleja Flórez

Madrid

La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil investiga si l’expresident de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) Vicente Fernández Guerrero va cobrar comissions a canvi del rescat de l’empresa basca Tubos Reunidos (TR), segons va avançar El Mundo i va confirmar aquesta redacció de les fonts consultades. El Consell de Ministres va aprovar el 2021 el rescat per un total de 112,8 milions a aquesta societat, emplaçada a la localitat d’Amurrio (Àlaba).

Aquestes fonts també van informar aquest diari de la possibilitat que Fernández Guerrero hagués fet servir per emmascarar aquests cobraments l’empresa navarresa Servinabar 2000, que la Guàrdia Civil atribueix a l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán i a l’empresari Antxon Alonso. Aquest excàrrec del Govern del PSOE ha amassat un patrimoni molt important que el PP va valorar al Senat en més de 10 milions d’euros.

Més de 100.000 euros

En aquest sentit, l’expresident de la SEPI apareix en la documentació que la Hisenda Foral de Navarra va remetre al Tribunal Suprem en el marc del cas Cerdán-Ábalos sobre la informació tributària de Servinabar 2000. En aquests documents, es detalla que va rebre de l’empresa un total de 68.632 euros el 2021 i de 33.251 euros el 2023. També hi consta que li van ser retinguts 40.800 euros el 2022, informa Europa Press.

Un altre dels contractes sota sospita serien, segons informa El Confidencial, els adjudicats a les empreses Mercasa i Enusa, al Parc Empresarial del Principat d’Astúries i a Residuos Melilla. En els contractes en què s’haurien produït manipulacions la xifra s’eleva a 132 milions d’euros. Precisament, Mercasa i Enusa van ser dues de les empreses, a les quals s’afegeix Cofivacasa, on es va presentar dijous l’UCO a la recerca de documentació sobre les obres que hi ha sota sospita.

