Tempesta judicial i política
Leire, l’expresident de la SEPI i el ‘soci’ de Cerdán queden en llibertat
La fiscal sí que reclama que els retirin el passaport, que els prohibeixin sortir de territori espanyol i que compareguin davant un jutjat cada 15 dies
Tono Calleja Flórez
El titular del Jutjat Central d’Instrucció número 6, Antonio Piña, va deixar ahir en llibertat l’exmilitant socialista Leire Díez, l’empresari basc Antxon Alonso –soci en l’empresa Servinabar 2000 de l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán– i l’expresident de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) Vicente Fernández Guerrero, després que la fiscal Elisa Lamelas Oliván no reclamés ingressar-los a la presó.
La representant del ministeri fiscal, però, sí que va demanar retirar-los els passaports, prohibir-los sortir de territori espanyol i comparèixer cada 15 dies davant un jutjat, unes mesures que va confirmar el magistrat, que manté el secret de la causa. La causa, que ha sigut impulsada per la Fiscalia Anticorrupció, investiga presumptes delictes de prevaricació, malversació, tràfic d’influències i organització criminal.
Dels tres detinguts per la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, l’únic que finalment va prestar declaració davant el jutge va ser l’expresident de la SEPI, que va negar que els fons que hauria percebut de la societat mercantil Servinabar 2000 fossin comissions de contractes dels anys 2021 i 2022 manipulats.
L’expresident de la SEPI apareix en la documentació que la Hisenda Foral de Navarra va remetre al Tribunal Suprem en el marc del cas Cerdán-Ábalos sobre la informació tributària de Servinabar 2000, l’empresa que l’UCO atribueix a Santos Cerdán i a Antxon Alonso. En aquests documents, es detalla que va rebre de l’empresa un total de 68.632 euros el 2021 i de 33.251 euros el 2023. També hi consta que li van ser retinguts 40.800 euros el 2022, segons indica la informació de l’agència Europa Press.
Les fonts consultades per EL PERIÓDICO expliquen que la qualificada pel fiscal Ignacio Stampa com a "lampista del PSOE" es va negar a declarar davant el jutge de l’Audiència Nacional perquè desconeix el motiu pel qual ha sigut detinguda i els fets que se li atribueixen.
Una fortuna en pisos
L’operació de l’UCO mira de determinar si l’expresident de la SEPI Vicente Fernández Guerrero formava part d’una organització criminal que es valia de contractes públics. En la seva compareixença al Senat, celebrada el 22 de juliol del 2025, el senador del PP Francisco Martín Bernabé Pérez va qüestionar la seva fortuna en pisos i xalets, que va valorar en uns 10 milions –incloent-hi habitatges de luxe a Madrid, Sevilla i Marbella–, malgrat que entre el 2017 i el 2024 va declarar uns ingressos que no superaven en total el milió d’euros.
Entre els escorcolls que es van dur a terme durant l’operació policial, destaca el del bar La Bola de La Cartuja. L’administrador de l’empresa que regeix el local és el mateix Vicente Fernández Guerrero. Es tracta d’un negoci amb una àmplia terrassa que es dedica als esmorzars i als dinars, entre els quals hi ha un menú del dia i diversos plats. Els investigadors miren de determinar si els ingressos d’aquest establiment podrien estar relacionats amb les suposades comissions percebudes.
